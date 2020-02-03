“Скажене весілля 2” вийшло у польський прокат

Українська комедія “Скажене весілля 2” вийшла 2 лютого в широкий кінотеатральний прокат у Польщі.

Як повідомляє FILM.UA Group, дистриб’ютором фільму стала компанія Eastern European Film Distributors.

“Фільм демонструється мовою оригіналу з польськими субтитрами. Комедія з’явиться у кінотеатрах в містах усієї країни: у Варшаві, Бельсько-Бялій, Бидгощі, Гданську, Гдині, Ґожуві-Велькопольському, Катовицях, Лодзі, Ополі, Познані, Ряшеві, Сосновці, Щецині та Вроцлаві. Польські колеги вже створили сайт проєкту та сторінки в Facebook”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у другій частині скаженої комедії одну з головних ролей виконав Томаш Собчак – польський актор театру та кіно, театральний режисер. Томаш знає російську, проте, для зйомок у “Скаженому весіллі 2” йому довелося вивчати українську, аби звучати природно.

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“Ми надзвичайно раді представити польським глядачам наш фільм. Польський ринок кіно дуже великий і розвинений, і ми бачимо на ньому неабияке зацікавлення українським кінопродуктом. Вихід в прокат “Скаженого весілля 2” – це гідний результат цієї тенденції, і ми сподіваємося, що глядачі будуть задоволені”, – коментує Ігор Сторчак, директор FILM.UA Distribution.

До того ж, польський канал Puls TV придбав права на телевізійну демонстрацію обох частин “Скаженого весілля”. Це безпрецедентний випадок для української індустрії кіно. Телеканали у Польщі вже купували українські серіальні проєкти, проте, повнометражними фільмами зацікавилися вперше.

Тим часом український прокат стрічки, що розпочався 25 грудня 2019 року, все триває. За перший місяць прокату “Скажене весілля 2” зібрало 41 133 828 грн та 442 965 глядачів у кінотеатрах.

Як нагадали у FILM.UA Group, комедія “Скажене весілля” також стала першим українським кінотеатральним форматом, що був експортований за кордон: 31 січня 2020 року у Литві вийшла його адаптація під назвою “Importinis jaunikis” (“Імпортний наречений”). Незабаром очікується прокат “Скаженого Весілля 2” і в інших країнах.

Виробництвом “Скаженого весілля 2”, як і першої частини, займалися компанії Прототип Продакшн та FILM.UA Group. Співпродюсером виступила компанія MOZGI Entertainment. Дистрибуцією на території України займаються MMD UA і FILM.UA Distribution.

Проєкт фільму “Скажене весілля 2” став одним із переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Перша ж частина комедії мала неймовірний успіх, стрічка не тільки окупилася в прокаті й стала прибутковою, а й залишиться в історії першим та поки що єдиним українським фільмом, продюсери якого повернули Держкіно усі залучені кошти, ще й з відсотками.