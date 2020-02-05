У Києві відкриється виставковий проєкт Арсена Савадова "Голоси любові"

У Києві в Центрі сучасного мистецтва М17 з 9 лютого відкриється персональний проєкт художника Арсена Савадова - "Голоси любові".

Про це повідомив художник, автор виставки Арсен Савадов під час пресконференції в Укрінформі.

"Мені вдалося закінчити проєкт, який рік чекав свого часу. Я вважаю, що він просуне нашу культуру на сто кроків вперед. Якщо ми робили два кроки в рік, то зараз зробимо 102", - сказав Савадов.

В рамках проєкту українська аудиторія побачить прем'єру фільму "Голоси любові", де автор звертається до історичної реконструкції концерту Мерілін Монро у Північній Кореї (1954 р.). Кураторка проєкту Вікторія Бурлака розповіла, що фільм знімався минулого року на військових базах на Сході України.

"Сам автор називає цей проєкт вільною реконструкцією. Але реконструйовано сам образ Мерілін Монро, яка давала концерт у Північній Кореї в 1954 році. А Мерілін Монро, яку ми бачимо на екрані, це власне реконструйована Мерилін, яка дає концерт українським воїнам. І дійсно Мерілін є тільки приводом, а головними героями є українські солдати", - сказала Бурлака.

Вона зазначила, що цей проєкт є нагадуванням про те, що в Україні іде війна, про те, що у нас є реальні герої, які жертвують своїм життям заради спасіння всіх. За її словами, Мерилін Монро тут є просто красивим символом, нагадуванням про те, заради чого ми всі власне боремося, заради свободи, заради незалежності та справедливості.

Директорка Центру сучасного мистецтва М17 Наталія Шпитковська зазначила, що вперше вони почули про ідею і переглянули тизери зі зйомок проєкту “Голоси любові” весною минулого року.

"У масштабній роботі Арсена Савадова ми проживаємо сконструйовану зустріч української армії з Мерілін Монро. Треба розуміти, що попри значну артикульованість, трагічне навантаження явища витісняє війну на задвірки індивідуальної свідомості, бо люди не хочуть постійно пам’ятати про жахи, це складно психологічно. Але у відчутті свята та радості глядач знову зближується із нашими солдатами, зменшується дистанція між фронтовим і мирним життям і виникає бажання діяти, аби повернути хлопців додому...", - розповіла Шпитковська.

До експозиції виставкового проєкту увійшли також обрані фотографії з таких відомих циклів, як: "Донбас-Шоколад", "Колективне червоне", "Книга мертвих", "Мода на кладовищі", "Commedia dell'arte в Криму", "Кокто", "Андеграунд 2000", "Ангели".

Окремо буде представлено новий проєкт – 11 постановних фотографій із серії "Щоденник потопельника", який продовжує так звану "романтичну лінію" у творчості Савадова.

На проєкті на глядача очікують: інсталяції протитанкових їжаків з картоплі фрі, масштабна робота з циклу "Книга мертвих", каска-дискобол та інші артефакти зі зйомок проєктів Арсена Савадова.

Відкриття експозиції відбудеться 9 лютого о 17:00. Виставка буде відкрита для відвідувачів по 31 березня 2020 року. Вхід на відкриття вільний. Виставка має вікове обмеження 16+.

Арсен Савадов – український митець, учасник знаменитого арт-сквоту "Паркомуна", який зібрав таких художників, як Олег Голосій, Олександр Гнилицький, Олександр Ройтбурд, Валерія Трубіна та багатьох інших. У 2001 році представляв країну на 49-й Венеціанській бієнале, куратором якої був легендарний Гарольд Зеєман. Роботу Савадова "Печаль Клеопатри", створену спільно з Георгієм Сенченком у 1987 році, прийнято вважати точкою відліку для сучасного українського мистецтва.

Фото: Євген Котенко