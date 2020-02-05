Вітовська, Сеітаблаєв та Зюбіна: у Києві відкрили фотовиставку про українських кінозірок

Проєкт “Фотовиставка: Нові зірки українського кіноекрану” відкрили у київському кінотеатрі “Жовтень”.

У церемонії відкриття взяли участь автор фотокартин, відомий український фотохудожник Ігор Гайдай та актори - учасники проєкту Ахтем Сеітаблаєв, Ірма Вітовська, Римма Зюбіна, Наталія Васько, Катерина Молчанова, Лілія Яценко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Тут представлені портрети 12 українських артистів. Цю виставку ми готували дуже довго. Її автор - видатний український фотохудожник Ігор Гайдай. Це робиться для того, щоб глядачі впізнавали наших артистів, щоб наші артисти мали свої зображення від найкращих фотохудожників”, - сказала куратор виставки, член Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно Людмила Горделадзе.

Водночас вона наголосила, що українське кіно на підйомі, і 46% глядачів, які у січні відвідали кінотеатр “Жовтень”, прийшли саме на українські фільми.

“Ідея проєкту була дуже проста — найперше, хотілось представити молодих акторів, яких, може, й не кожен знає, але які вже знімалися в кіно і які мають майбутнє. Тому спало на думку вдатися до “кримінального”, акторського підходу - зробити фотографії під умовною назвою “Розшукуються”, де актори зняті в профіль і анфас. Я хотів би, щоб цих людей завжди, все життя розшукувало велике кіно — українське, світове. Щоб їх розшукували режисери і глядачі”, - побажав Ігор Гайдай учасникам проєкту.

У свою чергу режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв зазначив: “Це надзвичайна річ з точки зору промоції - і нас як акторів, і, в першу чергу, українського кіно”.

Член Ради з державної підтримки кінематографії, арт-директор Української кіноакадемії Олександр Шпилюк зауважив, що серед акторів, чиї фотопортрети представлені на виставці, є й такі, що вже мають призи Одеського кінофестивалю чи “Золоту Дзигу” або були номіновані на премії.

“Дуже приємно, що у нас є така нагода привітати наших справжніх зірок, тому що становлення українського кінематографа сягнуло того рівня, коли ми дійсно маємо систему українських акторських зірок і їх поціновує українська аудиторія”, - підкреслив Шпилюк.

На що актриса Римма Зюбіна сказала, що для того, аби стати зіркою, треба тяжко працювати.

“Це робота, коли ти працюєш 24 години на добу 7 днів на тиждень... Це професія, де ти або пан, або пропав. Дуже-дуже складно бути зіркою”, - зазначила вона.

Загалом в експозиції представлені 12 персоналій: Ахтем Сеітаблаєв, Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Римма Зюбіна, Наталія Васько, Максим Самчик, Олег Москаленко, Анастасія Пустовіт, Роман Луцький, Макар Тіхоміров, Катерина Молчанова, Лілія Яценко.

Проєкт “Фотовиставка: Нові зірки українського кіноекрану” спрямований на створення інституту кінозірок українського екрану.

Організатор та автор проєкту - кінотеатр “Жовтень” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

На головному фото: Ірма Вітовська