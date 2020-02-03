Комедію “Наші котики” показали пораненим бійцям

Патріотичну комедію “Наші котики” показали військовим, що лікуються у Київському військовому госпіталі.

Про це повідомив Фонд Порошенка на сторінці у Facebook.

“Благодійний фонд Порошенка спільно з ГО “Справа громад” організували перегляд комедійного фільму “Наші котики” для військовослужбовців, які проходять лікування в Київському військовому госпіталі, а також для ветеранів АТО та волонтерів”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначили у фонді, наприкінці сеансу глядачі мали змогу поспілкуватися зі знімальною групою фільму, зокрема з акторами Вірою Климковецькою та Дмитром Тубольцевим, а також режисером Володимиром Тихим та співпродюсером Уляною Супрун.

Як повідомляв Укрінформ, комедія Володимира Тихого “Наші Котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану” вийшла в широкий кінотеатральний прокат 30 січня.

Комедію створено кінокомпаніями “Бедлам Продакшн” (США), “Директорія Кіно” (Україна), “Банесто Продакшн” (Канада) за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства України з питань кіно.

Фільм розповідає про 2014 рік, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден з них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, та й на місцевості майже не орієнтується. Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога… Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор – вибухова суміш для “теплої зустрічі”.

У ролях: Дмитро Тубольцев, Станіслав Бжезинський, Петро Микитюк, Дмитро Хом’як, Ярослав Федорчук, Віра Климковецька, Дмитро Ярошенко, Михайло Кукуюк.

Режисер-постановник та автор сценарію - Володимир Тихий. Продюсери - Марко Супрун, Ігор Савиченко, Володимир Тихий, Дмитро Кожема, Степан Бандера, Уляна Супрун.

Прокатник фільму - компанія B&H film distribution.

Фото: Фонд Порошенко, Фейсбук