Вийшов новий трейлер воєнної драми про тральщик “Черкаси”

Вийшов офіційний трейлер до воєнної екшндрами “Черкаси”, одного з найбільш очікуваних українських кінопроєктів 2020 року. .

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Всеукраїнський кінотеатральний прокат стрічки розпочнеться 27 лютого 2020 року, у 6-ті роковини анексії Криму”, - йдеться у повідомленні.

“Черкаси” - повнометражний художній фільм режисера Тимура Ященка, заснований на реальних подіях весни 2014 року. Також це перший повнометражний фільм про українські військово-морські сили в історії сучасного національного кінематографа. Однойменний мінний тральщик, заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним із 9-ти українських кораблів, що не спустив державний прапор.

Командир тральщика “Черкаси” Юрій Федаш консультував знімальну команду під час роботи над стрічкою. До акторського складу увійшли моряки, які під керівництвом Федаша тримали оборону на кораблі у 2014 році. Фільм створювався у співпраці та за сприяння Військово-морських сил і Генерального штабу ЗСУ. Силові відомства надали справжні кораблі флоту та спеціальне військове обладнання, а для фільмування екшнсцен залучалися бойова армійська авіація та близько сотні військовослужбовців, зокрема й спецпризначенці (“морські котики”). Деякі сцени знімались під час навчань ВМС України.

Зйомки тривали 39 днів на узбережжі Чорного моря: в Одесі, на Кінбурнській косі, в районі Очаківського порту. Одна з локацій також розташовувалася в селі на Чернігівщині. Події на морському тральщику “Черкаси” були відзняті на кількох кораблях.

Виробництво фільму - MKK Film service (Україна) та Inter Media (Польща) за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Прем’єра фестивальної версії “Черкас” відбулася 16 липня 2019 року на Одеському міжнародному кінофестивалі. Фільм взяв участь в основному конкурсі 35-го Варшавського міжнародного кінофестивалю, що проходив у жовтні 2019 року.