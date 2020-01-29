У прокат виходить патріотична комедія “Наші Котики”

У четвер, 30 січня, у широкий прокат виходить неполіткоректна патріотична комедія Володимира Тихого “Наші Котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану”.

Цей фільм покликаний наблизити події на сході України зокрема й до жителів України, що живуть так, ніби війни не існує. На цьому наголосив під час пресконференції, що відбулася після преспоказу у Києві, режисер стрічки Володимир Тихий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У столиці відбувся преспоказ фільму «Наші Котики» / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

“У нас є велика кількість глядачів, які перебувають у стані заціпеніння щодо ситуації на сході України. Ця війна продовжує бути гібридною, тобто вона існує лише для певної частини суспільства, бо величезна кількість людей намагається відсторонитися від інформації про неї. Це величезна проблема і біда. Треба робити все, щоб ця війна перестала в культурно-соціальному розумінні бути гібридною, а стала тотальною для України, для всіх людей, які тут живуть. І один із засобів - цей фільм, який провокує, який дає можливість навіть тим, хто намагається боронити себе від цього шоку і стресу, досить комфортно зайти в цю тему і позбавитись його”, - сказав Тихий.

Він також розповів, що робота над фільмом тривала трохи більше, ніж півтора року.

“Ми хотіли спочатку зробити телесеріал і почали працювати над ним у 2015 році. Зробили три невеликі серії, які називаються “Бліндаж”. У нас не знайшлось виробничого порозуміння з нашими телеканалами, але матеріалу було накопичено дуже багато, образи героїв просилися на екрани. Ідея художнього аналізу цих подій 2014-15 року, в такому не зовсім звичному, не традиційному для пострадянського кіно опису війни існувала, її треба було втілювати. Це те, що спровокувало нас на те, що ми зробили сценарій повнометражного фільму. І сьогодні ми його бачимо у вигляді кіно”, - зазначив режисер.

Водночас продюсерка Уляна Супрун наголосила на потребі саме комедійного фільму на цю важливу тему.

“Це сміхотерапія для кожного з нас. Є війна, вона далі продовжується, і треба нагадати, що вона є. А друге, коли ми їздили на передову і навчали тактичної медицини, ми спілкувалися з “нашими котиками” і з волонтерами. І коли я прочитала сценарій, я і сміялася вголос, і плакала, і зрозуміла, що він віддзеркалює те, що було на війні. І цей гумор, який відображається у фільмі, також був і зараз є на війні. Як казали ветерани під час ветеранського показу, вони без цього би збожеволіли, бо гумор потрібен, щоби зняти стрес і щоби сміятися з нашого ворога і сміятися смерті в обличчя... Я думаю, що це є найкращий фільм про війну, яка є в Україні”, - сказала Супрун.

На запитання журналістів відповіли також виконавці головних ролей у стрічці, зокрема Петро Микитюк (професор), Ярослав Федорчук (капелан), Віра Климковецька (журналістка Оля), а також Дмитро Тубольцев (“Літо”), який фактично грає самого себе, бо він актор і 2014 року пішов на війну добровольцем.

“Персонаж наче писаний з мене, я був актором, пішов на війну, нікому не сказав. Знали тільки дві людини. Вони проговорилися, і через півмісяця Ірма Вітовська дізналася, і вони театром почали мені збирати амуніцію. І вона особисто на машині разом зі Стасом Бжезінським, який грає у нас Гріна, привезли мені це до табору. І я принципово знімався у фільмі в тій формі, в якій воював”, - розповів Тубольцев.

Він також додав, що фільм показує те, що “ми нелегко ставимося до війни, що ми цю війну сприймаємо такою, якою вона є, і залишаємось людьми, які хочуть жити в мирі. І знаходимо собі якусь розраду”.

“На фронті це справді бувало, ми навіть під час бою жартували над сепарами і між боями. Якби ми не розслаблялися, ми би стали небезпечними для самих себе. Тому цей фільм зараз як ніколи на часі”, - зазначив Тубольцев.

Як повідомив режисер, “Наші Котики” можуть мати продовження. Таке припущення він висловив, коментуючи участь у фільмі Михайла Кукуюка.

“Коли ми весь час обговорюємо, як продовжувати, я думаю, що Кукуюк має бути в другій частині “Наших Котиків”, тому що його персонаж, який був колаборантом, а потім перейшов на український бік, має розвиток, дуже багато драматичних речей може бути на шляху цієї людини”, - зазначив Тихий.

Продюсери стрічки - Марко Супрун, Ігор Савиченко, Уляна Супрун, Володимир Тихий, Дмитро Кожема, Степан Бандера.

У головних ролях: Дмитро Тубольцев, Петро Микитюк, Дмитро Хом’як, Віра Климковецька, Ярослав Федорчук, Станіслав Бжезінський.

Фільм — про 2014-й, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер та продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден із них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування та й на місцевості майже не орієнтується. Втім, саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога… Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор - вибухова суміш для “теплої зустрічі”.