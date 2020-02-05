Канада з наступного року хоче заборонити одноразовий пластик

Канада з наступного року має намір заборонити використання одноразових пластикових виробів на всій території країни.

Про це в Оттаві заявив міністр навколишнього середовища Канади Джонатан Вілкінсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми розробимо перелік заборонених товарів із наміром запровадити заборону у 2021-му році”, - сказав Вілкінсон.

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За його словами, під заборону точно потраплять одноразові пластикові пакети й трубочки для пиття, а щодо інших продуктів ще триває дискусія.

“Ми визначимо інші товари, які найбільше шкодять довкіллю та мають альтернативи у використанні”, - зазначив міністр.

Він наголосив, що “це все — частина значно ширшого, усеосяжного підходу до пластику у навколишньому середовищі”.

“Заборона шкідливого одноразового пластику — складова цього підходу, як і підвищена відповідальність виробників за створення вимог щодо вмісту перероблених матеріалів”, - підсумував Вілкінсон.

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Як повідомлялося, запровадити заборону на використання одноразового шкідливого пластику керівна Ліберальна партія пообіцяла ще в червні. Першим кроком на цьому шляху стало замовлення наукового дослідження, яке мало б вказати на необхідність чи невиправданість такого кроку.