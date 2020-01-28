Український стартап розробив технологію створення біопластику
Про це заявила консультантка стартапу BIOC Катерина Конащук на конкурсі Pitch Day №1 Українського фонду стартапів 25 січня в Києві.
“Технологія нанополімерізації на молекулярному рівні дозволяє зв’язати крохмаль і отримати біокомпоненти. Наша технологія не змушує міняти обладнання підприємців, які виробляють пластикові матеріали, а просто змінити одну складову”, - сказала вона.
Стартап BIOC увійшов до трійки лідерів у рейтингу за результатами конкурсу Pitch Day №1 Українського фонду стартапів. Усього до фіналу конкурсу дійшло 12 стартапів, які змагаються за ґрант у розмірі $75 000.
Як повідомлялось, у липні 2019 року уряд презентував Український фонд стартапів. 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів. Загалом до Українського фонду стартапів надійшло понад 300 заявок на отримання грантів.