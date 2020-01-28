Український стартап розробив технологію створення біопластику

Стартап BIOC розробив технологію нанополімеризації, що дозволяє на молекулярному рівні зв’язати крохмаль та отримати біопластик, який менше шкодить навколишньому середовищу.

Про це заявила консультантка стартапу BIOC Катерина Конащук на конкурсі Pitch Day №1 Українського фонду стартапів 25 січня в Києві.

“Технологія нанополімерізації на молекулярному рівні дозволяє зв’язати крохмаль і отримати біокомпоненти. Наша технологія не змушує міняти обладнання підприємців, які виробляють пластикові матеріали, а просто змінити одну складову”, - сказала вона.

Стартап BIOC увійшов до трійки лідерів у рейтингу за результатами конкурсу Pitch Day №1 Українського фонду стартапів. Усього до фіналу конкурсу дійшло 12 стартапів, які змагаються за ґрант у розмірі $75 000.

Як повідомлялось, у липні 2019 року уряд презентував Український фонд стартапів. 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів. Загалом до Українського фонду стартапів надійшло понад 300 заявок на отримання грантів.