Український стартап "Аеродрон" створив екологічний літак для фермерів

Український стартап "Аеродрон" створив багатофункціональний вантажний безпілотний літак, який може обробляти поля з повітря.

Про це засновник стартапу "Аеродрон" Юрій Педерій заявив на конкурсі Pitch Day №1 Українського фонду стартапів 25 січня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розробили цей літак, аби він обробляв поля у три рази швидше, в десять разів дешевше, ну і, звісно, літак не пошкоджує рослини, не розщільнює ґрунт як трактор", - сказав він.

Педерій додав, що літак також не використовує воду для польотів та цілком екологічний, на відміну від тракторів.

Стартап "Аеродрон" увійшов до трійки лідерів у рейтингу за результатами конкурсу Pitch Day №1 Українського фонду стартапів. Усього до фіналу конкурсу дійшло 12 стартапів, які змагаються за ґрант у розмірі $75 000.

Як повідомлялось, у липні 2019 року уряд презентував Український фонд стартапів. 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів. Загалом до Українського фонду стартапів надійшло понад 300 заявок на отримання грантів.

Фото: aerodroneukraine