Минув рік. Рухаємося вперед, зумівши зберегти нашу єдність

Минув рік. Рухаємося вперед, зумівши зберегти нашу єдність

Митрополит Епіфаній Митрополит Епіфаній
Укрінформ
Ми всі різні, але об’єднані єдиним тілом Церкви Христової. Тож будемо єдиними!

Про кожного із нас Бог турбується, і ми маємо бути вдячними Йому за це. Він спонукає нас до дій на благо, а разом із тим – дає сили й натхнення довершувати добрі справи. І якщо Бог та Церква кличуть до чогось – то слід сприймати та виконувати цей заклик.

Рік тому, в день 40-річчя, я отримав найвідповідальніше покликання – бути Предстоятелем автокефальної, помісної Української Православної Церкви.

Минув рік. Він, дійсно, був непростим та повним різноманітних викликів і для мене як очільника помісної Православної Церкви України, і для всіх архієреїв та духовенства, для повноти Церкви, для цілого суспільства. Але з Божою допомогою ми ці виклики долаємо і рухаємося вперед, зумівши зберегти нашу єдність. Адже головне, що нас об’єднує – це бажання йти разом дорогою правди і добра, прагнення не розділяти чи відбирати, а здобувати справедливий мир і захищати те, що дане нам Господом – життя, право вибору, свободу, Батьківщину.

І саме завдяки нашій єдності ми вже отримали визнання й підтримку з боку Константинопольської Церкви-Матері, Олександрійського Патріархату та Елладської Церкви. Вірю, що, святкуючи наступну річницю нашого спільного буття, ми прийматимемо в наших українських святинях все більше й більше гостей та представників інших помісних Православних Церков, які неодмінно будуть визнавати наш автокефальний статус, бо це процес незворотній, хоча й поступовий. Ми всі різні, але об’єднані єдиним тілом Церкви Христової. Тож будемо єдиними!

Щиросердну подяку висловлюю за теплі вітання й побажання на мою адресу, але впевнений, що вони адресовані не тільки і не стільки мені, як усім вам – моїм співбратам-архієреям, духовенству, всім вірним нашої Церкви. Адже всі ми разом сподобились багатьох благодатних дарів від Бога. Спільними зусиллями ми і надалі будемо будувати Церкву відкриту для всіх, щоб разом іти шляхом, який веде до спасіння. А також – наполегливо працювати, щоби всі православні українці об’єдналися навколо Київського престолу. Тож нехай Господь укріпить нашу єдність, а Боже благословіння й надалі перебуває з усіма нами. Слава Ісусу Христу!

Митрополит Епіфаній
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