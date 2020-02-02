В Австрії зліпили сніговика-рекордсмена

В австрійській федеральній землі Штирія зліпили найвищого у світі сніговика - його висота 38,04 метра.

Про це повідомляє DW.

"Представники Книги рекордів Гіннеса зареєстрували в суботу, 1 лютого, в Австрії найвищого у світі сніговика", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сніговика зліпили на гірськолижному курорті Різнеральм. Назвали його Різі - ім'я, вочевидь, пов'язане із німецьким словом riesig, що в перекладі означає "величезний".

Попередньо планувалося, що сніговик буде заввишки 40 метрів.

Окрім зросту, Різі ще вирізняється відсутністю живота - з міркувань статики.

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До речі, набитий снігом чорний циліндр сніговика вже двічі злітав з "голови".

До цього часу рекорд утримувала снігова баба, яку зліпили у США в штаті Мен у 2008 році, - її висота становила 37,21 метра.

Фото: picture-alliance / dpa