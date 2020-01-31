Грету Тунберг удруге висунули на Нобелівську премію миру

Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг вдруге номінували на здобуття Нобелівської премії миру 2020.

Про це повідомляє AFP.

"Юна кліматична активістка Грета Тунберг та глобальний екологічний рух Fridays for Future, номіновані сьогодні на Нобелівську премію миру 2020 року двома шведськими законодавцями", - йдеться у повідомленні.

З ініціативою виступили двоє шведських депутатів Єнс Холм та Хокан Свеннелінг.

«Грета Тунберг - кліматичний активіст, головна причина, чому вона заслуговує на Нобелівську премію миру, полягає у тому, що, попри її юний вік, вона наполегливо працювала над тим, щоб змусити політиків звернути увагу на кліматичну кризу», - заявили шведські законодавці.

"Невирішена кліматична криза призведе до нових конфліктів і, в кінцевому випадку, воєн. Дії щодо зменшення наших викидів та дотримання положень Паризької угоди є також актами миру", - додали депутати.

Як повідомлялося, шведська кліматична активістка й співініціаторка екологічного руху Fridays for Future Грета Тунберг, на світовому економічному форумі у Давосі, звинуватила світових лідерів у недостатніх зусиллях для захисту клімату.