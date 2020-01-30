Грета Тунберг запатентує власне ім'я

Кліматична екоактивістка Грета Тунберг заявила, що подала заявку на патентування свого ім'я та назви руху “FridaysForFuture” (П'ятниці заради Майбутнього) через дії шахраїв, які наживаються на її імені.

Про це вона повідомила в Instagram.

“Моє ім'я та назва руху “FridaysForFuture” постійно використовуються в комерційних цілях без мого дозволу. Це відбувається для маркетингу, продажу товарів й для збирання грошей, нібито, від мого імені. Саме тому я подала заявку на патентування мого імені та назви FridaysForFuture”, - написала Тунберг.

Вона додала, що пішла на такий крок для захисту свого руху та його діяльності.

За словами Тунберг, відповідні патенти дозволять їй також судитися з шахраями, які використовують її ім'я для власної наживки.

Як повідомлялося, нещодавно екоактивіства Грета Тунберг виступила на Всесвітньому економічному форуму у Давосі, де вона різко розкритикувала політиків та лідерів бізнесу за те, що вони, за її словами, "постійно дають порожні обіцянки" щодо боротьби зі змінами клімату.