Грета Тунберг запатентує власне ім'я
Про це вона повідомила в Instagram.
“Моє ім'я та назва руху “FridaysForFuture” постійно використовуються в комерційних цілях без мого дозволу. Це відбувається для маркетингу, продажу товарів й для збирання грошей, нібито, від мого імені. Саме тому я подала заявку на патентування мого імені та назви FridaysForFuture”, - написала Тунберг.
Вона додала, що пішла на такий крок для захисту свого руху та його діяльності.
За словами Тунберг, відповідні патенти дозволять їй також судитися з шахраями, які використовують її ім'я для власної наживки.
Як повідомлялося, нещодавно екоактивіства Грета Тунберг виступила на Всесвітньому економічному форуму у Давосі, де вона різко розкритикувала політиків та лідерів бізнесу за те, що вони, за її словами, "постійно дають порожні обіцянки" щодо боротьби зі змінами клімату.