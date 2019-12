Зеленський, Трамп, Джонсон і Тунберг - "Обличчя 2019 року" за версією The Week

Президент України Володимир Зеленський став одним з героїв обкладинки журналу The Week.

Номер під назвою "Обличчя 2019 року" повинен з'явитися у продажі 27 грудня.

Видання представило карикатуру на 12 лідерів світової політики та громадських діячів, імена яких звучали у 2019 році.

Серед них український лідер Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп, які нібито сперечаються за ракету. Ймовірно, це є алюзією на ситуацію, яка склалася унаслідок його розмови із Зеленським, що дало старт нинішній процедурі імпічменту глави Білого дому. Трамп затримав майже 400 мільйонів доларів військової допомоги США для України. Натомість він пообіцяв в обмін на заяву про розслідування проти Байденів допомогу розблокувати і зустрітися із Зеленським у Білому домі.

Також на обкладинці зображені спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка і оголосила початок процедури імпічменту Трампа, колишній віцепрезидент США Джо Байден, через якого почався скандал з імпічментом Трампа, та особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані. За інформацією ЗМІ, американський юрист поширював теорії змови, зокрема, щодо втручання України у вибори президента США.

Крім вищезазначених осіб, на обкладинку The Week також потрапили: генеральний прокурор США Вільям Барр, який засумнівався в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. На обкладинці він спалює звіт Мюллера; сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен; прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон; лідер КНР Сі Цзіньпін; 16-річна шведська екоактівістка Грета Тунберг; гравець баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, який, на думку уболівальників, встав на сторону Китаю в конфлікті НБА з цією країною; президент РФ Володимир Путін, зображений у ролі Санта-Клауса.

Всі дійові особи нібито знаходяться на зимовій московській Красній площі.

Як повідомляв Укрінформ, журнал Time помістив Зеленського на обкладинку. Стаття під назвою The Man in the Middle, яка перекладається як Людина посередині, опублікована в номері за 16 грудня.