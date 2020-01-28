Прем'єра фільму "Соловей співає" зібрала у Чернігові два повні зали
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Цим фільмом ми намагаємося розвінчати міфи про українську мову, які існують у сучасному інформаційному просторі та поширюються російською пропагандою. Дослідники, з якими ми працювали - українські й зарубіжні - доходять одного висновку: якщо зберігається мова, то зберігається й ідентичність нації, а отже, - зберігається країна. І тільки така держава може бути сильною економічно і безпеково", - сказала на презентації стрічки авторка ідеї та сценарію, а також продюсерка фільму "Соловей співає" Леся Воронюк.Показ документального фільму «Соловей співає» у Чернігові / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ
За її словами, стрічку показали вже в багатьох регіонах України, і скрізь вона сприймається дуже добре. Після загальноміської прем’єри її для демонстрації беруть освітні й культурні заклади.
"Для нас це дуже цінно. Ми нарешті повинні виховати покоління, представники якого не вагатимуться з визначенням, ким вони є", - наголосила Воронюк.