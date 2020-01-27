Ахметов купив найдорожчу у світі Віллу де Седрес у 18 тисяч квадратів — FT
Про це повідомляє Financial Times.
«Український мільярдер Рінат Ахметов купив будинок на Французькій Рив'єрі за 200 млн євро у групи Campari», - йдеться в повідомленні.
Як зазначає видання, компанія Ахметова купила особняк, відомий як Вілла де Седрес у місті Сен-Жан-Кап-Феррат, після того, як італійський виробник напоїв Campari торік оголосив про продаж будинку.
Продаж було підтверджено людиною, знайомою з угодою. У компанії Ахметова SCM Holdings Limited також заявили про придбання активу нерухомості - компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію.
Як відомо, Вілла де Седрес на 18 тисяч квадратних футів, розташована на Французькій Рив'єрі, датується 1870 роком і колись була будинком короля Бельгії Леопольда II.