У Ахметова заперечують контроль СКМ над туристичним бізнесом в окупованому Криму

СКМ (SCM) Ріната Ахветова не контролює й не керує жодним з активів, що належали компанії до анексії Криму.

Про це 17 грудня повідомила СКМ в офіційній заяві на своєму сайті, спростовуючи інформацію в ЗМІ про причетність компанії до контролю над активами, розташованими в анексованому Криму.

"На даний момент SCM не контролює й не керує жодним з активів, що належали компанії до анексії Криму. Будь-які припущення або чутки про те, що SCM, як і раніше, управляє будь-якими активами в Криму, не відповідають дійсності", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що після анексії Криму активи SCM були "націоналізовані" місцевою владою, про що компанія оперативно інформувала громадськість. Щодо об’єктів нерухомості групи в Криму: на кожен із них були введені так звані "тимчасові адміністрації", у тому числі — у "Новий Кучук-Кой" (03.03.2017) і в дитячому оздоровчому таборі "Берег" (03.03.2017).

"У ситуації, коли "органи влади" Криму виставляють належне нам майно на торги, говорити про те, що ми контролюємо активи в Криму, є верхом цинізму й непрофесійності", - підкреслюють у заяві.

Водночас повідомляється, що пансіонат "Ай-Даніль" не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить в SCM зараз. Тобто SCM не мав і не має ніякого відношення до цього об’єкта нерухомості і його включення журналістами в орбіту Групи не ґрунтується на фактах.

Усі майнові дії з активами SCM в Криму (продаж, виставлення на аукціони тощо) в крмпанії вважають незаконними й такими, що не відповідають міжнародному праву.

Окремо наголошують, що з моменту введення так званої "тимчасової адміністрації" в дитячому оздоровчому таборі "Берег" (03.03.2017) компанія повністю втратила контроль над активом. "ЕСТА Холдинг" не керує активом, не контролює його й не має ніякого відношення до його поточної діяльності. Актив також не враховується у фінансовій звітності "ЕСТА Холдинг" за МСФО.

"Ми продовжуємо вживати всіх заходів для захисту свого права власності в міжнародних судових і арбітражних органах", - йдеться у заяві.

Раніше ЗМІ повідомили, що український олігарх Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу.

Читайте також: Підконтрольний Ахметову меткомбінат призупиняє роботу

Як повідомлялось, СКM - це міжнародний бренд, представлений у семи країнах Європи і Північної Америки. Компанії і підприємства, що належать до SCM, працюють в ГМК, ПЕК, телекомунікації, фінансовому секторі, медіа-бізнесі, транспорті, сільському господарстві та інших сферах.

До портфеля СКМ входять понад 500 компаній і підприємств, на яких працюють близько 200 тис. осіб. Власник СКМ - Рінат Ахметов.