Міжнародним роком здоров’я рослин оголосили 2020-й

Міжнародним роком здоров’я рослин оголошено 2020 рік за ініціативи Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“У грудні 2018 року Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй оголосила 2020 рік Міжнародним роком здоров’я рослин (МPЗР 2020) та запросила Організацію продовольства та сільського господарства ООН (FAO), у співпраці з Міжнародною конвенцією про захист рослин (МКЗР), сприяти проведенню МPЗР 2020. Основна мета МPЗР 2020 полягає в підвищенні глобальної обізнаності про те, як захист здоров'я рослин може допомогти припинити голод, зменшити бідність, захистити довкілля та сприяти економічному розвитку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під егідою ООН, FAO та МКЗР у всьому світі проходитимуть різноманітні акції спрямовані на те, щоб долучити якомога більшу кількість людей до проблеми збереження здоров’я рослин, а саме надихнути їх на конкретні дії. Країнам-членам МКЗР пропонується в рамках цього проєкту поширювати інформацію про ризики для фітосанітарної безпеки держав в цілому та здоров’я окремих рослин і якості певних груп товарів зокрема. Україна також підтримує цю акцію.

Також за повідомленнями FAO, щорічно внаслідок впливу небезпечних шкідливих організмів рослин втрачається 40% урожаю сільськогосподарських культур, внаслідок цього мільйони людей по всьому світу не мають достатньої кількості продуктів харчування. Серйозної шкоди зазнає сільськогосподарське виробництво як окремих сільських громад так і цілих країн. Зміни клімату та діяльність людини змінили екосистеми, стали причиною зменшення біорізноманіття, з’явились нові території, де можуть успішно розвиватись шкідливі організми рослин. У той же час, міжнародні подорожі та торгівля, які втричі зросли за останнє десятиліття, можуть швидко поширювати шкідників, хвороби, фітонематоди та бур’яни по всьому світу, завдаючи великої шкоди місцевим рослинам та середовищу.

Втім, як і у випадку зі здоров’ям людини, захист рослин від шкідливих організмів набагато вигідніший, ніж боротьба з надзвичайними ситуаціями. Профілактика має вирішальне значення, для уникнення нищівного впливу шкідливих організмів на сільське господарство, засобів до існування та продовольчої безпеки.

Окремо наголошується на необхідності запобігання та захисту. Приміром, під час подорожей потрібно бути обережними, беручи з собою рослини та рослинні продукти. Відповідальні особи в транспортній галузі повинні переконатися, що кораблі, літаки, вантажні автомобілі та потяги не перевозять шкідливі організми на нові території. Уряди країн повинні посилити свою підтримку національним та регіональним організаціям захисту рослин, які стоять на першій лінії захисту території від занесення небезпечних шкідливих організмів рослин.

За інформацією пресслужби, у рамках Міжнародного року здоров’я рослин – 2020 Держпродспоживслужба організовує проведення ряду заходів в усіх регіонах країни. Впродовж року будуть проведені семінари, конференції, круглі столи, наради, презентації та інші заходи.

Так, наразі Держпродспоживслужба запрошує всіх охочих до участі у фотоконкурсі за тематикою міжнародного дня здоров'я рослин 2020.