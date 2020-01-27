У тернопільському архіві відкрили виставку, присвячену жертвам Голокосту

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в обласному державному архіві відкрито виставку «Трагедія і пам'ять».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З нагоди цієї сумної дати в обласному держархіві діє виставка «Трагедія і пам'ять». Експозиція розповідає про життя єврейської громади на Тернопільщині до 1939 року, демонструються статути різноманітних єврейських товариств, статистичні дані про кількість осіб, яких торкнувся Голокост. Також на виставці представлено розпорядження окупаційної влади про примусове переселення єврейського населення в гетто, свідчення про масові розстріли євреїв», - розповіла кореспонденту агентства начальник відділу інформації та використання документів архіву Стефанія Коваль.

Виставка у тернопільському архіві, присвячена жертвам Голокосту / Фото: https://terminovo.te.ua

За її словами, під час німецької окупації в Тернопільській області розстріляно понад 162,5 тисячі євреїв.

Сьогодні ж біля пам’ятного знака жертвам Голокосту, розташованого на околиці Тернополя, вшанували невинно убієнних євреїв. Тут під час Другої світової війни тривали масові розстріли євреїв з місцевого гетто, яке, за даними Наукового центру іудаїки і єврейського мистецтва ім.Ф.Петрякової, вважалося найбільшим у Галичині.

Читайте також: Зеленський закликає не забувати про трагедію Голокосту

На місці, де загинуло понад 5 тисяч євреїв, у 1990-х встановлено меморіальний знак із надписом: «В пам’ять пресвятих мучеників-євреїв, жорстоко знищених нацистськими вбивцями і тут похованих».