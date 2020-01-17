"Зелений тиждень" у Берліні: павільйон РФ закрили на 2 години через заборонені ковбаси

Павільйон Росії на сільськогосподарській виставці "Зелений тиждень" за наказом Офісу ветеринарної медицини району Шарлоттенбург-Вільмерсдорф, закривали для відвідувачів на 2 години.

Це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, сталося в перший день роботи виставки.

Причиною, за даними організаторів, стала рутинна санітарна перевірка павільйону, яка виявила завезену з Росії в обхід заборони свинину (близько 20 ковбас). Ввезення свинини з РФ заборонено.

"На п'яти стендах було конфісковано близько 280 кг товарів, на які не було пред'явлено відповідних митних документів", - повідомляється на сайті виставки.

Незабаром після 16:00 зал знову відкрили для відвідувачів.

Російський павільйон – найбільший на виставці: понад 5 тис. кв. м. Після введення проти РФ санкцій в 2014 році РФ кілька років не брала участь у найбільшому агроярмарку світу.

Виставка, 85-та, проходить з 17 до 26 січня в Берлінському виставковому центрі.