Київський художній музей анонсував зустріч з Євгеном Світличним

У Національному художньому музеї України в межах паралельної програми виставки “Світличний/Шапошников. Це коло ти залишиш”, присвяченої багаторічній колаборації двох харківських митців, відбудеться розмова з Євгеном Світличним.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

“Розмова з художником відбудеться в неділю 19 січня о 16:00. Євген Світличний розповість про те, як створювався проєкт “Це коло ти залишиш”, які були виклики і труднощі під час його реалізації, як відбувалася співпраця з Володимиром Шапошниковим. А також про життя Харкова і постперебудовну ситуацію в мистецтві, про зв’язки харківського живопису й фотографії та багато іншого”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час бесіди художника з кураторками виставки Оксаною Баршиновою та Лєрою Полянськовою покажуть фрагменти відеодокументацій, зокрема вперше можна буде побачити унікальне відео відомого харківського фотографа Сергія Браткова, де звучить пряма мова Шапошникова й Світличного та є кадри з їхніх виставок 1990-х років.

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Вартість події за вхідним квитком до музею. Повний квиток - 60 грн. Студенти - 40 грн. Школярі, пенсіонери - 20 грн.

Реєстрація на подію обов’язкова.

Виставка “Це коло ти залишиш” відкрилася в NAMU 18 грудня. Цей проєкт, що постав у результаті творчої співпраці двох харківських митців, друзів і однодумців, вперше експонується в Києві. Концепція експозиції - Івана Світличного, знаного художника і сина Євгена Світличного.

Фактично спільний проєкт Світличного (нар. 1948) та Шапошникова (1949 - 2017) тривав десять років — перші роботи датовані 1986-им, останні — 1999 роком, але можна говорити про тридцятирічний відрізок часу, оскільки митці часто працювали зі своїми давніми творами. Ця практика починалася швидше як гра, коли один допрацьовував роботи іншого. Поступово цей принцип набув форми і сталості концептуального жесту. На новому етапі роботи Світличний із бекґраундом монументальної школи та Шапошников з архітектурним досвідом працюють з відповідними темами і масштабами: античні й християнські образи стають наскрізними сюжетами-інструментами, живопис пишеться на аркушах ватмана, які передають із рук в руки (художники жодного разу не працюють одночасно і в одному просторі); розмір деяких робіт сягає чотирьох метрів.

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Жест харків’ян є антитезою індивідуалізму. У зафіксованій на відео розмові із Сергієм Братковим Євген Світличний каже: “Індивідуальність — це рабство”.

Проєкт репрезентує унікальний в українському контексті досвід рефлексії на “смерть автора”.

Фото: Макс Роботов, honchar.org.ua