Ще одну виставку Марчука відкриють у Києві

Київська галерея ARTAREA, де до 12 січня триває проєкт “Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука”, що анонсувався як остання виставка митця у Києві, відкриває нову його експозицію.

Про це повідомляється на сторінці ARTAREA у Facebook.

“З 15 січня мистецький простір ARTAREA презентує нову експозицію живопису, в якій представлені картини українського генія сучасності Івана Марчука, що повернулися після шестирічного світового турне”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хрестоматійні полотна художника, що стали візитівкою України, шість років подорожували світом і тепер повернулись додому. Позаду залишилися 3 континенти, 20 країн та 40 виставок.

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“Ви побачите картини, що експонувалися у Європейському Парламенті в Бельгії, Палаці Націй у Женеві, Королівському культурному центрі в Аммані в Йорданії, Ноймюнстерському абатстві у Люксембурзі, Галереї Карфагену в Тунісі, Бангкокському центрі мистецтва та культури у Таїланді, Музеї імені Мустафи Ніяза в Туреччині і т. д. Також, на вас чекає вражаюча мультимедійна експозиція за мотивами творчості художника у digital галереї ARTAREA”, - зазначають в галереї.

Адреса ARTAREA: вул. Софіївська 11-15. Графік роботи: з середи по неділю - з 11:00 до 20:00. Вартість квитків у будні дні (середа — п’ятниця): повний - 150 грн.; сімейний 2 + 1 (2 дорослих + 1 дитина від 7 до 16 років) - 250 грн.; сімейний 2 + 2 (2 дорослих + 2 дитини від 7 до 16 років) - 300 грн.; студентський - 100 грн.; дитячий (7-16 рокiв) та пенсiйний - 75 грн.; учасники бойових дій - 50 грн.; дiти до 7 рокiв та люди з iнвалiдністю — безкоштовно.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт “Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука” був відкритий в ARTAREA 18 жовтня 2019 року.

Іван Марчук – один із видатних сучасних українських митців, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва. У доробку художника близько 5000 картин. За півстоліття творчої діяльності він мав понад 150 монографічних виставок та взяв участь у 100 колективних експозиціях в Україні та за її межами. У 2007 році Іван Марчук увійшов до рейтингу “100 геніїв сучасності”, який склала британська газета “The Daily Telegraph”.