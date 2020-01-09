Музей мадам Тюссо прибрав фігури принца Гаррі та Меган Маркл

У лондонському Музеї мадам Тюссо прибрали з експозиції воскові фігури британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, оскільки вони висловили намір скласти з себе повноваження старших членів королівської родини.

Про це повідомляє Metro.

"Фігури принца Гаррі та Меган були прибрані з експозиції, присвяченої британській родині, у лондонському Музеї мадам Тюссо. Причиною цього стала нещодавня заява цієї пари про те, що вона відходить від повноважень старших членів королівської родини", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, рішення Гаррі та Меган – герцога і герцогині Сассекських – скласти із себе ці королівські повноваження спровоковане прагненням до фінансової незалежності від британського двору та бажанням проводити однакову кількість часу у Великій Британії та Північній Америці. Повідомляється, що цей неочікуваний крок з боку Гаррі й Меган став неприємним сюрпризом для британської королеви.

У Музеї мадам Тюссо наголосили, що, хоча фігури Гаррі та Меган із королівської експозиції приберуть, вони залишаться "дуже важливим експонатом", оскільки протягом останнього часу є "одними з найпопулярніших серед відвідувачів фігур".

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Як раніше повідомлялося, принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган Маркл прийняли рішення скласти основні обов’язки, пов’язані з королівською сім'єю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, про що й повідомили в Instagram.

Фото: РА