Воскову фігуру Мей прибрали з експозиції музею Тюссо

У лондонському музеї мадам Тюссо здали на зберігання на склад воскову фігуру Терези Мей, оскільки вона залишає посаду голови уряду.

Про це повідомляє The Times.

«Воскову фігуру Терези Мей у музеї мадам Тюссо у Лондоні здали на зберігання ще до того, як вона залишила свою посаду», - йдеться у повідомленні.

Доля фігури вартістю 150 000 фунтів стерлінгів була вирішена громадськістю, якій запропонували проголосувати, чи повинна вона залишитися в експозиції. Зняття фігури з експозиції здобуло перевагу у голосах 52 проти 48.

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Музей Тюссо робить воскову статую кожного обраного прем'єр-міністра Великої Британії з 1855 року. Лише Невілл Чемберлен, сер Алек Дуглас-Гоум та Гордон Браун не мали такої шани, тому що вони ніколи не вигравали загальні вибори, щоб очолити уряд Британії. Мей заявила про свій намір піти у відставку після того, як не змогла погодити з британським парламентом угоду щодо «Брекзиту» – виходу Великої Британії з Європейської спільноти.

Фото: JOHN STILLWELL/PA