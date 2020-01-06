“Золотий глобус” оголосив переможців

Ввечері у неділю в Лос-Анджелесі журі Голлівудської асоціації іноземної преси оголосило переможців 77 церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій США “Золотий глобус”.

Цьогоріч фільмами-переможцями стали “1917” у номінації “Драма”, “Одного разу в Голлівуді” у номінації “Комедія чи мюзикл”, “Флібег” у номінації “Комедійний серіал” та “Спадкоємці” у номінації “Драматичний серіал”.

Журі обрало найкращим режисером британця Сема Мендеса, відзначивши його роботу над стрічкою “1917”.

У Лос-Анджелесі пройшла 77 церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус"/Фото: HFPA, Goldenglobes.com

Звання найкращого актора у номінації “Драма” завоював Гоакін Фенікс, який виконав головну роль у кінокоміксі “Джокер”. Водночас у номінації “Комедія або мюзикл” переміг Тарон Еджертон за перевтілення у легендарного Елтона Джона у фільмі “Рокетмен”. Найкращим актором телесеріалу обрали Рассела Кроу за роль у мінісеріалі “Найгучніший голос”. Рамі Юссеф отримав “Золотий глобус” у номінації “Найкращий актор у комедійному серіалі” за гру у “Рамі”.

Звання найкращої акторки у номінації “Драма” здобула Рене Зеллвегер за фільм “Джуді”. Аквафіна перемогла у номінації “Найкраща акторка у комедії або мюзиклі” за гру у “Прощанні”. Мішель Вільямс завоювала звання кращої акторки серіалу за свою роботу в біографічному міні-серіалі “Фоссі/Вердон”.

Найкращими акторами другого плану журі премії обрало Бреда Пітта за гру в “Одного разу в Голлівуді” й Стеллана Скарсгарда за роль у телесеріалі “Чорнобиль”. Найкращими акторками другого плану було оголошено Лору Дерн за гру у “Шлюбній історії” й Патрицію Аркетт за виконання ролі в «Облуді».

Крім того, цьогоріч вдруге вручалася спеціальна премія за значний внесок у телебачення. Її отримала американська телеведуча Елен Дедженерес, відома завдяки своєму “Шоу Елен Дедженерес”.

Спеціальну премію імені Сесіля Б.Де Мілля отримав американський актор Том Генкс, який водночас безуспішно змагався за перемогу у номінації “Найкращий актор другого плану у кінострічці”.

Список всіх номінацій та переможців:

Найкращий фільм (драма): «1917»;

Найкраща комедія або мюзикл: «Одного разу у Голлівуді»;

Найкращий серіал (драма): «Спадкоємці»;

Найкращий режисер: Сем Мендес, «1917»;

Найкращий сценарій: Квентін Тарантіно, «Одного разу у Голлівуді».

Найкращий телефільм або міні-серіал: «Чорнобиль»;

Найкращий комедійний серіал: «Флібег».

Найкраща акторка (драма): Рене Зеллвегер, «Джуді»;

Найкраща акторка у комедії або мюзиклі: Аквафіна, «Прощання»;

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Найкраща акторка драматичного серіалу: Олівія Колман, «Корона»;

Найкраща акторка у комедійному серіалі: Фібі Воллер-Брідж, «Флібег»;

Найкраща акторка у телефільмі або міні-серіалі: Мішель Вільямс, «Фоссі/Вердон»;

Найкраща акторка другого плану у кінострічці: Лора Дерн, «Шлюбна історія»;

Найкраща акторка другого плану в телефільмі або міні-серіалі: Патриція Аркетт, «Облуда»;

Найкращий актор (драма): Гоакін Фенікс, «Джокер»;

Найкращий актор у комедії або мюзиклі: Тарон Еджертон, «Рокетмен»;

Найкращий актор драматичного серіалу: Браян Кокс, «Спадкоємці»;

Найкращий актор у комедійному серіалі: Рамі Юссеф, «Рамі»;

Найкращий актор у телефільмі або мінісеріалі: Рассел Кроу, «Найгучніший голос»;

Найкращий актор другого плану: Бред Пітт, «Одного разу в Голлівуді»;

Найкращий актор другого плану в телефільмі або міні-серіалі: Стеллан Скарсгард, «Чорнобиль»;

Найкращий фільм іноземною мовою: «Паразити» (Південна Корея);

Найкраща музика: Гільдур Ґуднадоттір, «Джокер»;

Найкраща пісня: «I’m Gonna Love Me Again», «Рокетмен»;

Найкращий анімаційний фільм: «Містер Лінк: Загублена ланка еволюції».