“Золотий глобус” оголосив переможців
Цьогоріч фільмами-переможцями стали “1917” у номінації “Драма”, “Одного разу в Голлівуді” у номінації “Комедія чи мюзикл”, “Флібег” у номінації “Комедійний серіал” та “Спадкоємці” у номінації “Драматичний серіал”.
Журі обрало найкращим режисером британця Сема Мендеса, відзначивши його роботу над стрічкою “1917”.У Лос-Анджелесі пройшла 77 церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус"/Фото: HFPA, Goldenglobes.com
Звання найкращого актора у номінації “Драма” завоював Гоакін Фенікс, який виконав головну роль у кінокоміксі “Джокер”. Водночас у номінації “Комедія або мюзикл” переміг Тарон Еджертон за перевтілення у легендарного Елтона Джона у фільмі “Рокетмен”. Найкращим актором телесеріалу обрали Рассела Кроу за роль у мінісеріалі “Найгучніший голос”. Рамі Юссеф отримав “Золотий глобус” у номінації “Найкращий актор у комедійному серіалі” за гру у “Рамі”.
Звання найкращої акторки у номінації “Драма” здобула Рене Зеллвегер за фільм “Джуді”. Аквафіна перемогла у номінації “Найкраща акторка у комедії або мюзиклі” за гру у “Прощанні”. Мішель Вільямс завоювала звання кращої акторки серіалу за свою роботу в біографічному міні-серіалі “Фоссі/Вердон”.
Найкращими акторами другого плану журі премії обрало Бреда Пітта за гру в “Одного разу в Голлівуді” й Стеллана Скарсгарда за роль у телесеріалі “Чорнобиль”. Найкращими акторками другого плану було оголошено Лору Дерн за гру у “Шлюбній історії” й Патрицію Аркетт за виконання ролі в «Облуді».
Крім того, цьогоріч вдруге вручалася спеціальна премія за значний внесок у телебачення. Її отримала американська телеведуча Елен Дедженерес, відома завдяки своєму “Шоу Елен Дедженерес”.
Спеціальну премію імені Сесіля Б.Де Мілля отримав американський актор Том Генкс, який водночас безуспішно змагався за перемогу у номінації “Найкращий актор другого плану у кінострічці”.
Список всіх номінацій та переможців:
Найкращий фільм (драма): «1917»;
Найкраща комедія або мюзикл: «Одного разу у Голлівуді»;
Найкращий серіал (драма): «Спадкоємці»;
Найкращий режисер: Сем Мендес, «1917»;
Найкращий сценарій: Квентін Тарантіно, «Одного разу у Голлівуді».
Найкращий телефільм або міні-серіал: «Чорнобиль»;
Найкращий комедійний серіал: «Флібег».
Найкраща акторка (драма): Рене Зеллвегер, «Джуді»;
Найкраща акторка у комедії або мюзиклі: Аквафіна, «Прощання»;
Найкраща акторка драматичного серіалу: Олівія Колман, «Корона»;
Найкраща акторка у комедійному серіалі: Фібі Воллер-Брідж, «Флібег»;
Найкраща акторка у телефільмі або міні-серіалі: Мішель Вільямс, «Фоссі/Вердон»;
Найкраща акторка другого плану у кінострічці: Лора Дерн, «Шлюбна історія»;
Найкраща акторка другого плану в телефільмі або міні-серіалі: Патриція Аркетт, «Облуда»;
Найкращий актор (драма): Гоакін Фенікс, «Джокер»;
Найкращий актор у комедії або мюзиклі: Тарон Еджертон, «Рокетмен»;
Найкращий актор драматичного серіалу: Браян Кокс, «Спадкоємці»;
Найкращий актор у комедійному серіалі: Рамі Юссеф, «Рамі»;
Найкращий актор у телефільмі або мінісеріалі: Рассел Кроу, «Найгучніший голос»;
Найкращий актор другого плану: Бред Пітт, «Одного разу в Голлівуді»;
Найкращий актор другого плану в телефільмі або міні-серіалі: Стеллан Скарсгард, «Чорнобиль»;
Найкращий фільм іноземною мовою: «Паразити» (Південна Корея);
Найкраща музика: Гільдур Ґуднадоттір, «Джокер»;
Найкраща пісня: «I’m Gonna Love Me Again», «Рокетмен»;
Найкращий анімаційний фільм: «Містер Лінк: Загублена ланка еволюції».