Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист іноземних фільмів на "Оскар"

У Лос-Анджелесі оголосили шорт-лист “Оскара” у категорії “Міжнародний повнометражний фільм”.

Про це повідомляє Український Оскарівський комітет у Facebook з посиланням на Академію кінематографічних мистецтв і наук.

“Десять фільмів пройшли до наступного туру голосування в категорії Міжнародний повнометражний фільм (раніше відомої як Найкращий фільм іноземною мовою) на 92-у нагороду Академії. Дев'яносто один фільм було подано до цієї категорії”, - ідеться в повідомленні.

Фільми, перелічені в алфавітному порядку за країнами:

Естонія, “Правда та справедливість”

Іспанія, “Біль і Слава”

Південна Корея, “Паразити”

Північна Македонія, “Країна меду”

Польща, “Боже тіло”

Росія, “Дилда”

Сенегал, “Атлантика”

Угорщина, “Ті, хто залишився”

Франція, “Знедолені”.

Як зазначається, до участі у попередньому турі були запрошені члени Академії з усіх галузей. Вони переглянули подані фільми у кінозалах і виконали мінімальну вимогу до перегляду, щоб мати право голосу в категорії. Їхні сім відібраних фільмів, доповнені трьома додатковими фільмами, проголосованими Виконавчим комітетом премії за художній фільм, складають цей список.

До наступного раунду номінації запрошують членів Академії з усіх галузей, які мають переглянути всі 10 фільмів зі списку, щоб взяти участь у голосуванні.

Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва “Додому”/ Homeward.