Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист іноземних фільмів на "Оскар"
Про це повідомляє Український Оскарівський комітет у Facebook з посиланням на Академію кінематографічних мистецтв і наук.
“Десять фільмів пройшли до наступного туру голосування в категорії Міжнародний повнометражний фільм (раніше відомої як Найкращий фільм іноземною мовою) на 92-у нагороду Академії. Дев'яносто один фільм було подано до цієї категорії”, - ідеться в повідомленні.
Фільми, перелічені в алфавітному порядку за країнами:
Естонія, “Правда та справедливість”
Іспанія, “Біль і Слава”
Південна Корея, “Паразити”
Північна Македонія, “Країна меду”
Польща, “Боже тіло”
Росія, “Дилда”
Сенегал, “Атлантика”
Угорщина, “Ті, хто залишився”
Франція, “Знедолені”.
Як зазначається, до участі у попередньому турі були запрошені члени Академії з усіх галузей. Вони переглянули подані фільми у кінозалах і виконали мінімальну вимогу до перегляду, щоб мати право голосу в категорії. Їхні сім відібраних фільмів, доповнені трьома додатковими фільмами, проголосованими Виконавчим комітетом премії за художній фільм, складають цей список.
До наступного раунду номінації запрошують членів Академії з усіх галузей, які мають переглянути всі 10 фільмів зі списку, щоб взяти участь у голосуванні.
Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва “Додому”/ Homeward.