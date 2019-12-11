Від "Глобуса" до "Оскара": Сезон кінонагород окреслює фаворитів

Ось і стартував черговий сезон кінонагород - своїх претендентів назвав уже 77-й за рахунком "Золотий глобус".

До цього формально були Венеціанський кінофестиваль та фестиваль у Торонто, випередили «Глобус» і двійко професійних асоціацій. Однак основне коло фаворитів сезону кінонагород окреслює саме Асоціація іноземної преси Голлівуду. Якісь нові імена і назви ще додадуть ті ж асоціації, BAFTA, можливо, «Сезар», допоки кращих із кращих на фінішну пряму не виведе Американська кіноакадемія. Тим більше, список номінантів «Золотого глобуса» дав багату поживу для дискусій.

Лідер за кількістю номінацій, як і минулоріч, зупинився на цифрі 6. Позаторік «Форма води» отримала сім. У 2018 році це була «Влада» Адама Маккея з Крістіаном Бейлом, який побореться за статуетку і цього року, тільки тепер уже в драмі, а не в комедії/мюзиклі. Стрічку Маккея нагородами відверто обійшли: єдиний «Глобус» отримав саме Бейл, але фільм заслуговував на більше. Які шанси «Шлюбної історії» Ноа Баумбака, яка лідирує цьогоріч із тими ж шістьма номінаціями, сказати наразі складно. Є сумніви, що сюжет картини запропонує глядачеві щось аж таке нове й оригінальне в жанрі, але водночас є непогані акторські роботи Адама Драйвера і Скарлет Йоганссон, які цілком можуть конкурувати у відповідних категоріях, та й саундтрек Ренді Ньюмана цілком може позмагатися з суперниками. Тож одна-дві нагороди не виключені, але головна - навряд чи.

"Джокер"

У п'ятірці драм взагалі вимальовується серйозна конкуренція, шанси є в усіх, але мені здається, що основна боротьба точитиметься між «Джокером» Тодда Філліпса й «Ірландців» Мартіна Скорсезе. Може втрутитися, звичайно, «1917» Сема Мендеса, але він, найімовірніше, піде шляхом «Дюнкерка» Крістофера Нолана. Це той самий воєнний блокбастер, тільки тепер на тему Першої, а не Другої світової. Атмосферний, гостродраматічний, проте більше заточений на технічні нагороди і передусім - операторську для Роджера Дікінса. Цікаво, що навіть номінацій у «1917» стільки ж, скільки було у «Дюнкерка» в позаминулому році, - три.

"Ірландець"

У будь-якому разі імпонує, що цьогоріч всі п'ять фільмів у цій категорії - чисті драми (крім уже названих, ще стрічка «Два Папи» Фернанду Мейрелліша). Минулоріч сюди звалили «Чорну пантеру», яка є не більш як розважальним блокбастером, проте аж ніяк не драмою, а також «Богемну рапсодію» та «Народження зірки», які, як не крути, - швидше мюзикли, в крайньому випадку - музичні кінобіографії.

Одного разу в Голлівуді"

У номінації «Комедія/мюзикл» безумовним фаворитом виглядає «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно, але серйозно поборотися з ними можуть і фільми «Ножі наголо» Раяна Джонсона і трагікомедія з «добрим Гітлером» «Кролик Джоджо» Тайки Вайтіті, а останній вже точно знає, як зробити комедію з серйозної історії. Адже стрічку «Тор: Рагнарьок» пам’ятають усі. Ну нехай - майже комедію.

"Ножі наголо"

Що стосується «Рокетмена», то «Глобус» може взяти паузу після «Богемної рапсодії» і зробити вибір, наприклад, на користь ще одного фільму в цьому квінтеті - біографічної картини Крейга Брюєра «Моє ім’я Долемайт» про чорношкірого стендап-коміка Руді Рей Мура. Проте основні ставки все ж таки на Тарантіно. У цій номінації 77-й «Золотий глобус» теж представив більш рівний склад учасників порівняно з минулим роком, де «Зелена книга» і «Влада» насилу втискувалися у жанр драми. Та й «Фаворитка», за великим рахунком, - теж.

У режисерській категорії - неймовірно потужна конкуренція! Скорсезе, Мендес, Тарантіно і на додачу до них Філліпс із Пон Чжун Хо («Паразити»), до режисури яких теж причепитися складно. Прогнозувати переможця тут навіть не ризикну. І знову - немов моноліт із п'яти рівних постановників. Минулоріч із квінтету явно випадав Бредлі Купер («Народження зірки»).

Пон Чжун Хо

У жіночій драматичній категорії шанси приблизно рівні і усіх, хіба що у Сірши Ронан («Маленькі жінки») трохи нижчі. Але, найімовірніше, основну боротьбу тут точитимуть Шарліз Терон («Скандал») і Рене Зеллвегер («Джуді»). У Йоганссон шанси непогані, але її перемога менш імовірна. Крім того, є ще Сінтія Еріво («Гаррієт») - щемливу історію її героїні цілком може вподобати журі «Золотого глобуса».

Шарліз Терон

У категорії ж «Найкращий актор у драматичному фільмі» вже починаються неприємні несподіванки. Передусім прикро вражає відсутність Роберта ДеНіро з «Ірландця» й Едварда Нортона із «Сироти Брукліна». Перший був би реальним і швидше за все - єдиним серйозним суперником беззаперечного фаворита Гоакіна Фенікса, а другий щонайменше заслужив на місце у п'ятірці. На цьому тлі начебто зростають шанси Адама Драйвера, але насправді це швидше розчистило дорогу Феніксу, конкурувати з яким тепер може хіба що Крістіан Бейл, але навіть потужна роль останнього у стрічці «Ford проти Ferrari» меркне перед Джокером у виконанні Фенікса.

Крістіан Бейл

У номінації «Найкраща актриса у комедії/мюзиклі» однозначною фавориткою виглядає Кейт Бланшетт («Куди поділася Бернадет?»). Серйозною конкуренткою для неї може стати Емма Томпсон («Наживо»)

Кейт Бланшетт

У комедії/мюзиклі готовий закластися на Леонардо ДіКапріо в «Одного разу в Голлівуді», але перемогти Лео буде нелегко - і Крейг у «Ножах наголо», де Деніел виступає в усе ще не дуже звичному для себе жанрі, і тим більше Еджертон у «Рокетмені» грають дуже добре.

Тарон Еджертон

У жіночому другому плані, як і в жіночій комедії/мюзиклі присутня очевидний лідер - Кеті Бейтс: талант у неї з віком не загубився, і байдуже, другий це план, перший, третій або взагалі камео – з будь якої ролі зробить цукерку. Звичайно, не варто списувати з рахунків Марго Роббі, але роль у «Скандалі» в неї не така яскрава і феєрична, як, наприклад, Тоня Гардінг і Гарлі Квінн.

Кеті Бейтс

Номінація «Найкращий актор другого плану» дасть фору плану першому. Що не претендент, то зірка першої величини. Навіть не ризикну тут на когось поставити, хіба що Джо Пеші («Ірландець») трохи пасе задніх, але це вже якщо сильно присікатися.

Сценарій - тут, напевно, знову ж таки «Одного разу в Голлівуді», «Ірландець» плюс «Паразити».

Найкращий фільм іноземною мовою - без варіантів «Паразити». «Знедолені» Ладжі Лі непогані, але їм точно не конкурент.

"Холодне серце 2"

Мультфільм - «Холодне серце 2». Думаю, ця стрічка у фаворитах і на «Оскарі» буде. Так само як і п'ятірка претендентів у цій номінації перебіжить у п'ятірку від Американської кіноакадемії. Заміна тут може бути щонайбільше за однією позицією. Шкода тільки, що серед претендентів - самі рімейки та сиквели, оригінальних сюжетів для анімації бракує.

Нагороду за музику, швидше за все, здобуде «Джокер» або «Сирота Бруклін» - атмосферний саундтрек Деніела Пембертона в цьому сентиментальному гангстерському нуарі дуже припав до душі.

Пісня - тут «Рокетмен» або «Коти». Та й Into the Unknown у «Холодному серці 2» сподобалася.

Стосовно серіалів. «Велика маленька брехня» цього разу, на жаль, не заслужила місця серед номінантів. Другий сезон відчутно слабший за перший, фінал же зовсім абсурдний, його цілком можна порівняти з фіналом «Гри престолів». Спасибі, хоч «Розповідь служниці» не включили у номінанти: там уже другий сезон сповз у занудство, затягнутість, самоповтори і діалоги ні про що, а третій через це і зовсім дивитися неможливо. З-поміж тих, хто до п'ятірки потрапив, нагороду розіграють, ймовірно, «Корона», «Вбиваючи Єву» і «Ранкове шоу».

"Корона"

Несподіванкою для мене стала майже повна «прокатка» згаданої «Гри престолів». Навіть на прощання для неї розщедрилися лише на одну номінацію, але і там шанси невисокі. Те, що іноземна преса Голлівуду оцінила самопожертву Кіта Гарінгтона, звичайно, тішить, але «Золота кулька», швидше за все, відлетить Тобаясу Мензісу («Корона») або Браяну Коксу («Спадкоємці»), в крайньому випадку Рамі Малеку («Містер Робот»). На жаль, закономірний фінал для культового фентезі, якщо пам'ятати жахливий сценарій восьмого сезону «ІП», а надто його другу половину. Навіть акторська гра не змогла витягнути серіал з трясовиння сюжетних нісенітниць та відсутності здорового глузду.

"Метод Комінські"

У категорії «Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл) не знаю, чи вдасться комусь цього разу посунути «Дивовижну місіс Мейзел» і «Метод Комінські». Напевно, «Глобус» віддадуть комусь із них. Відповідно, Майкл Дуглас і Рейчел Броснаген - знову фаворити у відповідних акторських категоріях.

У номінації «Найкраща актриса у драматичному серіалі» найсильніші позиції має Олівія Колман («Корона»). Загалом цей серіал щосезону вирізняє безпомилковий кастинг, який регулярно приносить учасникам проєкту номінації та перемоги у престижних кінопреміях. Їх «Корона» вже має доста, і є шанси поповнити скарбничку, в тому числі й нагородами на 77 «Золотому глобусі». Втім, є ще «Ранкове шоу», що досить голосно заявило про себе: його учасниці Різ Візерспун або Дженніфер Еністон цілком можуть здолати Колман та отримати приз.

Дженніфер Еністон

У категорії «Найкращий мінісеріал або телефільм» явний фаворит – ретельно підготовлений, відмінно зрежисований і чудово зіграний «Чорнобиль». Реалії 80-х в СРСР відтворені дуже точно. Драматичність подій зашкалює, напруга не слабшає ані на мить навіть до останнього кадру. Відповідно, Джаред Гарріс, який номінується за роль в цьому серіалі як кращий актор, а також висунуті за ролі другого плану Емілі Вотсон і Стеллан Скарсгард мають дуже високі шанси здобути нагороди на 77 церемонії «Золотого глобуса».

Чорнобиль"

Звісно, усі вони мають сильних конкурентів. У першого це Сем Роквелл («Фоссі/Вердон») і Саша Барон Коєн («Шпигун»); у другої - Гелена Бонем Картер із «Корони» (знову респект тим, хто відбирає акторів у цей серіал!); у третього - Алан Аркін з «Методу Комінські». Але все ж таки, думаю, і Джаред, й Емілі, і Стеллан можуть виграти. Дивно говорити про це, але Меріл Стріп цього разу навряд чи переможе на «Золотому глобусі». Погано грати вона, звичайно, не стала – Стріп цього просто не вміє! - проблема в тому, що грати їй у другому сезоні «Великої маленької брехні» елементарно нічого. Цікавої історії для її героїні Мері Луїс Райт сценаристи придумати просто не змогли. Кілька сцен Стріп, звичайно, витягла на своєму великому таланті, ото й усе.

У номінації «Найкраща актриса у мінісеріалі або телефільмі» «Глобус» хоч зараз можна віддавати Гелен Міррен, яка переконливо зіграла Єкатерину II у серіалі «Єкатерина Велика» у діапазоні від 35 років до старості. Шансів позмагатися з нею тут немає ні в кого.

Гелен Міррен

Ось такий розпис у нас на нинішньому «Золотому глобусі». Думаю, багато проєктів та їхні режисери, сценаристи, композитори, актори й актриси потраплять до списку ще не однієї престижної кінопремії, в тому числі й «Оскара»: практика минулих років підтверджує це. Втім, і несподіванки, як правило, теж бувають. Тож чекаємо до вечора 5 січня.

Михайло Коронкевич, Київ