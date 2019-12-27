В Україні знімуть фільм про становлення вітчизняного кіно

Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “БІГ ХЕНД ФІЛМС” про надання державної підтримки на створення фільму “Українське кіно. Становлення”.

Як повідомляє пресслужба агентства, підтримка розміром 1 млн 622 тис. 778 грн становить 90% загальної вартості виробництва фільму.

“Українське кіно переживає злет. Які причини цього? Які перспективи розвитку? Чи зможе наше кіно створити гідну конкуренцію зарубіжному принаймні на внутрішньому ринку? Що для цього потрібно?”, - такі питання проаналізують автори фільму.

Як зазначається, кінопроєкт документального фільму-дослідження “Українське кіно. Становлення” став одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер - Олександр Тіменко. Автор сценарію - Антон Базелінський. Продюсер – Марія Каель.

Прем’єра стрічки в Україні запланована на 2020 рік.