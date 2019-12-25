В Україні з'явиться онлайн-кінотеатр для перегляду нового вітчизняного кіно

Новий український онлайн-кінотеатр “Такфлікс” починає роботу в тестовому режимі 31 грудня 2019 року.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі проєкту.

“Такфлікс” працюватиме як стрімінгова платформа для легального перегляду нового українського кіно. Мета проєкту — надати доступ до якісних фільмів українського виробництва будь-якій людині у будь-який час”, - ідеться в повідомленні.

На етапі "пілоту" куратори платформи роблять акцент на авторські та незалежні фільми українського виробництва останніх років. Від інших онлайн-кінотеатрів “Такфлікс” вирізнятиме прозора система оплати. Глядач зможе купити окремий онлайн-квиток на вибраний фільм — без підписки та реєстрації.

У платформи також є місія підтримати українських кінематографістів та оздоровити економічну модель в індустрії. 50% прибутку від продажу квитків отримають режисери та творці фільму, а в майбутньому на “Такфліксі” планують окремий розділ для краудфандингових кампаній на підтримку кіновиробництва.

Як зазначає засновниця “Такфлікса” - українська кінорежисерка, продюсерка та кураторка культурних проєктів Надія Парфан, за останні п’ять років в Україні з’явився не один десяток фільмів, якими можна пишатися.

“Ці стрічки подорожують престижними фестивалями, виграють нагороди і все частіше викликають не лише емоції глядачів, а й бізнес-інтерес сейлз-агентів, дистриб’юторів і бродкастерів усього світу. Попри це, українська аудиторія не завжди має доступ до нового українського кіно. В кінотеатрах його ставлять на обмежений період часу або в незручні години, а на великих онлайн-платформах воно губиться в тіні комерційного контенту. На щастя, сучасні технології дають нові можливості кінодистрибуції. Пора цим скористатися”, - каже Парфан.

Першим фільмом на платформі “Такфлікс” стане антиутопія “2020: Безлюдна країна” Корнія Грицюка. Дія стрічки розгортається в уявному 2020 році, коли Україну охоплює хвиля масової міграції і на її території залишається всього вісім людей. Роль президента безлюдної країни зіграв український журналіст, теле- і радіоведучий Андрій Куликов.

Стрічка з’явиться на Такфліксі 31 грудня о 20:20. Ціна онлайн-квитка - 50 гривень. У найближчі півроку платформа працюватиме в тестовому режимі та випускатиме один фільм на місяць.