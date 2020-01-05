У Нідерландах позбутися новорічної ялинки можна тільки у певні дні

У Нідерландах щороку купують близько 2,5 мільйона новорічних дерев, проте після свят просто взяти і викинути її в будь-який день у смітник не можна.

В кожному місті існують свої правила, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Наприклад, в Гаазі позбутися ялинки можна 3, 4 та 10 січня. Новорічне дерево потрібно винести на вулицю і залишити на тротуарі. В ці дні спеціальні служби збирають їх на утилізацію. Ялинки спалюють або подрібнюють на щепу.

Тим, хто цього не зробить в спеціальні дні, доведеться самостійно вивозити ялинки на станцію збору відходів, але з собою потрібно мати спеціальну картку для вивозу сміття.

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В місті Амерсфорт ялинки приймають в зоопарк.

Ті, хто проґавив усі можливі способи утилізації просто тримає новорічне дерево аж до наступного нового року.