У столиці запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок
Про це поінформував начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, повідомляє пресслужба міської влади.
«Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», – зазначив Мальований.
На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.
Пункти прийому працюватимуть за такими адресами:
- просп. Голосіївський, 87-г;
- вул. Тростянецька, 58-А;
- вул. Електротехнічна, 26;
- вул. Визволителів, 6;
- просп. С. Бандери, 26-А;
- вул. Залізничне шосе, 61;
- вул.Дмитрівська, 16-а (виробнича база);
- вул. Бетховена, 8 (виробнича база парк «Совки»);
- вул. Новопольова, 95-А;
- узвіз Герцена, 6;
- Бориспільське шосе, 23 км;
- просп. Броварський, 2а;
- вул. Радистів, 1-в;
- Микільське лісництво;
- Броварське лісництво, кв №72.
Фото: КМДА