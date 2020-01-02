У столиці запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок

Жителі Києва можуть принести свої новорічні ялинки, сосни, смереки до 15 пунктів збору, що відкрилися у четвер, 2 січня, в усіх районах міста.

Про це поінформував начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, повідомляє пресслужба міської влади.

«Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», – зазначив Мальований.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Пункти прийому працюватимуть за такими адресами:

- просп. Голосіївський, 87-г;

- вул. Тростянецька, 58-А;

- вул. Електротехнічна, 26;

- вул. Визволителів, 6;

- просп. С. Бандери, 26-А;

- вул. Залізничне шосе, 61;

- вул.Дмитрівська, 16-а (виробнича база);

- вул. Бетховена, 8 (виробнича база парк «Совки»);

- вул. Новопольова, 95-А;

- узвіз Герцена, 6;

- Бориспільське шосе, 23 км;

- просп. Броварський, 2а;

- вул. Радистів, 1-в;

- Микільське лісництво;

- Броварське лісництво, кв №72.

Фото: КМДА