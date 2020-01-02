В Одесі склали "чорний список" підприємців, які лишили на вулицях ялинкові "кладовища"

Департамент міського господарства Одеської мерії склав список підприємців, які отримали дозвіл на передноворічну торгівлю ялинками, і тих, хто кинув на вулицях тисячі непроданих дерев.

Про це повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман на своїй сторінці в Facebook.

"Продавці ялинок цього року серйозно додали нам роботи, по-свинськи поставилися до міста, його мешканців, та і просто шкода кинутих ялинок. Жодні гроші не виправдовують ті масові ялинкові кладовища, які нам сьогодні залишили", - зазначив Жеман.

Керівник департаменту уточнив, що висновки будуть зроблені: списки нечистих на руку підприємців складені, і ситуація більше не повториться. А поки проблема знову ж таки вирішується силами міських служб.

"Ялинкові кладовища" вже впорядкували муніципальні служби, але в майбутньому недобросовісних підприємців не допустять до продажу ялинок.

Зараз залишків стихійної торгівлі ялинками на вулицях, прилеглих до міських ринків, практично немає, підсумував Жеман.

Фото: facebook.com/zheman.dn