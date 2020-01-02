У Житомирі новорічні ялинки "підуть" на тріску для обігріву теплиць

У Житомирі новорічні дерева, що прикрашали оселі, перероблятимуть на тріску для обігріву теплиць.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради.

«Комунальне підприємство «Зеленбуд» після новорічних свят приймає ялини та сосни на утилізацію. Житомиряни можуть здати свої новорічні дерева, які ефективно утилізують за допомогою спеціального обладнання для подрібнення відходів деревини в тріску», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що таку тріску використовуватимуть для обігріву теплиць, в яких вирощують вічнозелені рослини.

Пункт прийому новорічних дерев у місті розпочав працювати із 2 січня.