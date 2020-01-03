“Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” вже в кінотеатрах України

У широкий прокат з 1 січня 2020 року вийшла дитяча козацька казка “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” режисера Михайла Кострова.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” – це фільм-казка для всієї родини про козаків, козацький рід, Рай і Пекло, Різдво й нечисту силу. Та не просто казка, а саме химерна українська казка, притаманна тільки українській культурі й українському характеру. Сама історія вщерть напоєна українським народним гумором, козацькою героїкою й закорінена в український фольклор і народну міфологію й вірування. В основу сценарію покладено твір Сашка Лірника, який і є сценаристом фільму, “Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід”, - ідеться в повідомленні.

Головні ролі в стрічці виконали Костянтин Лінартович, Олександр Пожарський, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Арам Арзуманян та інші.

Як зазначається, кінопроєкт фільму став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Продюсер - Євгеній Д’яченко (ТОВ “Кінокомпанія 2016”).