Держкіно профінансує кримінальну драму "Між нами"

Держкіно України уклало договір з ТОВ “АП ЮЕЙ СТУДІО” про надання державної підтримки на створення фільму “Між нами”.

Як повідомляє пресслужба агентства, фінансова підтримка розміром 11 млн 200 тис. грн, що становить 100% загальної вартості виробництва фільму.

“Кримінальна драма “Між нами” – це історія про вибір між близькими та мораллю, коли іншого варіанту розвитку не існує. Дві головні героїні фільму Саша та Аня змушені його робити: Саша стосовно власного чоловіка, Аня – стосовно сина. Драматизм ситуації загострюється, коли вони виявляються залученими в кримінал”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт фільму “Між нами” є одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисерка - Соломія Томащук, і стрічка стане її ігровим повнометражним дебютом. Автори сценарію - Соломія Томащук та Юрій Дунай. Продюсерка – Поліна Бушинська.

Реліз фільму в Україні заплановано на 2021 рік.