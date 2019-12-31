Держкіно профінансує фільм-дебют за сценарієм Іллєнка

Держкіно України уклало договір з ТОВ “Пірат” про надання державної підтримки на створення фільму “Подарунок” розміром мільйон гривень, що становить 100% загальної вартості виробництва.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

“Кінопроєкт короткометражної комедії “Подарунок” є одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер - Олег Мартиросян, фільм стане його дебютною роботою. Автор сценарію - Михайло Іллєнко. Продюсер - Юлія Чернявська”, - йдеться у повідомленні.

Серед речей, яким подобається ховатися від своїх господарів, нині на першому місці – мобільний телефон. Знайти його легко, якщо є інша мобілка. Якщо іншої немає, пошуки можуть перетворитися на детектив, драму, комедію, абсурд. Для того, щоби розплутати цей детектив, не перетворити його на драму і посміхнутися над абсурдом, герою фільму “Подарунок” знадобиться одна квітнева ніч і допомога половини села.

Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.