Український історичний бойовик "Екс" вийде у прокат 23 січня

Державне агентство України з питань кіно презентувало офіційний постер історичного бойовика "Екс", який виходить у прокат 23 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно в Facebook.

"Презентуємо офіційний постер кримінального бойовика «Екс», який виходить у прокат 23 січня. Стрічка розповідає про групу молодих українських підпільників УВО (української військової організації), які готують так званий «екс» – експропріаційний акт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сценарій фільму засновано на реальних подіях: йдеться про пограбування пошти у містечку Городок (тоді Грудек Ягелонські) у 1932 році.

Участь у фільмі «Екс» стала дебютом у кінематографі майже для всіх виконавців головних ролей: роль Чорного зіграв Орест Пастух, Явора – Віталій Гордієнко, а ролі Зюка та Терена виконали Роман Кривдик і Василь Колісник.

Стрічку знято компанією «Т.Т.М.» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.