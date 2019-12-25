Комедія “Скажене Весілля 2” виходить на екрани України

“Скажене Весілля 2”, продовження найкасовішої комедії 2018 року, виходить на екрани кінотеатрів України.

Про це повідомляється на сайті FILM.UA Group.

“Фільм "Скажене Весілля"”– це результат роботи грандіозної команди, перед якою стояла складна задача зробити, аби друга частина була ще яскравіша та смішніша за першу. І це ви зважайте, що перша частина торік побила всі рекорди українського кінематографа, починаючи з 91 року, за всю незалежність нашої країни. Ми зібрали тоді майже 680 тисяч глядачів та 55 мільйонів гривень, побили прем’єрний телерекорд на каналі “1+1” – нас подивилося понад 4 мільйони глядачів. В ютубі нас подивилося понад 5 мільйонів людей і на 18 рік це також був рекорд. І хоча на початку ми стикалися зі скепсисом, що нам не вдасться – але ж ми це зробили!”, – наголосив на прем’єрі продюсер стрічки, “яблунівський тамада” Юрій Горбунов.

Як зазначається, перша частина комедії не тільки окупилася в прокаті й стала прибутковою, а й залишиться в історії першим та поки що єдиним українським фільмом, продюсери якого повернули Держкіно усі залучені кошти, ще й з відсотками.

Окрім цього, “Скажене Весілля” додало ще один безпрецедентний кейс до успіхів українського кіновиробництва: проєкт став першим українським фільмом, чий формат був експортований та реалізований за кордоном. А 31 січня на екрани литовських кінотеатрів вийде перша екранізація адаптації української комедії “Скажене Весілля” – комедійна стрічка “Імпорт нареченого”. Права на концепт фільму також придбала Румунія, тривають переговори з іншими країнами, частина домовленостей вже на етапі підписання договору. Зараз фільм представлений у каталозі компанії FILM.UA Distribution, яка є міжнародним дистриб’ютором проєктів кіностудії FILM.UA Group.

Виробництвом “Скаженого Весілля 2”, як і першої частини, займаються компанії Прототип Продакшн та FILM.UA Group. Співпродюсером знову виступила компанія MOZGI Entertainment. Дистрибуцією на території України займаються MMD UA і FILM.UA Distribution. Режисером-постановником комедії “Скажене Весілля 2” знову виступив Влад Дикий.