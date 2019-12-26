Кожен п’ятий українець двічі святкуватиме Різдво

Близько 70% українців мають намір святкувати Різдво Христове 7 січня 2020 року.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, результати якого були презентовані під час пресконференції в Укрінформі у четвер.

"Більшість українців, як і минулого року, мають намір святкувати Різдво 7 січня наступного року — 67% (у 2017 році — 76%, у 2018 році — 69%), ще 21% (у 2018 році — 17%) святкуватимуть обидва рази — і 25 грудня, і 7 січня, і лише 4%, як і торік, відповіли, що святкуватимуть лише 25 грудня, а не святкуватимуть Різдво взагалі 6% українців (у 2018 році було 8%)", - йдеться у дослідженні.

Водночас абсолютна більшість респондентів (86%) зазначили, що полюбляють новорічні свята, по-різному до них ставляться 9% українців і не люблять лише 5%.

При цьому 61% українців повідомили експертам, що в 2019 році були дуже або переважно щасливими, як і торік. Найбільше щасливих виявилося у західному регіоні — 72%, тоді як у центральному цей показник становить 58%, у південному — 65%, а в східному — 55%.

"У більшості громадян сподівання на наступний рік доволі оптимістичні: 21% впевнені, що 2020 рік обов'язково буде кращим за нинішній, ще 61% на це сподіваються, 8% передбачають, що гіршого не буде. І лише 1% упевнені, що наступного року буде гірше", - уточнюють автори дослідження.

Новорічну ніч, згідно з опитуванням, більшість українців (67%) проведуть удома, в колі сім'ї, на противагу яким лише по 1% планують зустріти 2020 рік у цікавій подорожі або за кордоном.

При цьому середня сума, яку українці готові витратити на святковий стіл, становить 1390 грн, що менше, ніж торік (1752 грн). Водночас 23% опитаних, як і торік, відповіли, що в них на новорічний стіл немає грошей.

Щодо подарунків, то, як і в 2018-му, найбільше українці хотіли би отримати здоров'я (49%), мир у країні (40%), лад у сім'ї (9%), гроші (24%), хорошу роботу (16%), успіхи дітей (12%). Узагалі ж не чекає жодних подарунків на Новий рік лише 1% респондентів.

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Дослідниками було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.