Рейтинг найбільш високооплачуваних письменників знову очолила Джоан Роулінг

Рейтинг найбільш високооплачуваних письменників 2019 року, за версією журналу Forbes, знову очолила Джоан Роулінг — авторка серії книг про пригоди Гаррі Поттера.

Про це повідомляє ВВС.

"На першій сходинці - британська письменниця Джоан Роулінг, яка за рік, за підрахунками Forbes, заробила 92 мільйони доларів", - йдеться у повідомленні.

Друге місце у списку посів американець Джеймс Паттерсон, статки якого за минулий рік збільшилися на 70 мільйонів доларів. У 2019 році Паттерсон продав понад 5,5 мільйона примірників книги "Зникнення президента", яку написав у співавторстві з Біллом Клінтоном.

Загалом, Паттерсон вважається найбагатшим письменником США - торік його статки оцінювали у 800 мільйонів доларів.

Читайте також: Українська письменниця вперше отримала шведський Орден полярної зірки

До трійки лідерів цьогоріч увійшла колишня перша леді США Мішель Обама, яка за рік заробила близько 36 мільйонів. Її мемуари "Becoming. Моя історія" продали тиражем у понад 10 мільйонів примірників.

На четвертій сходинці розташувався Джеймс Кінні, автор популярної серії дитячих книг "Щоденник слабака". Його річний дохід становив близько 20 мільйонів доларів.

А от Стівен Кінг, який торік посідав третє місце в рейтингу, нині опустився на п'яту позицію з доходом у 17 мільйонів доларів - це на 10 мільйонів менше, ніж у 2018-му.

Читайте також: Українська письменниця Ірена Карпа презентує в Барселоні новий роман

Варто зазначити, що автори рейтингу враховували не лише дохід від продажу книжок, а й надходження з інших джерел - продаж прав на екранізації, вистави, тематичні парки тощо.

Підрахунки Forbes враховують дані за період з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019-го. Суми вказані до сплати податків і без врахування винагород для менеджерів, агентів та юристів письменників.

Фото: LJ