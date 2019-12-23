Рейтинг найбільш високооплачуваних письменників знову очолила Джоан Роулінг
Про це повідомляє ВВС.
"На першій сходинці - британська письменниця Джоан Роулінг, яка за рік, за підрахунками Forbes, заробила 92 мільйони доларів", - йдеться у повідомленні.
Друге місце у списку посів американець Джеймс Паттерсон, статки якого за минулий рік збільшилися на 70 мільйонів доларів. У 2019 році Паттерсон продав понад 5,5 мільйона примірників книги "Зникнення президента", яку написав у співавторстві з Біллом Клінтоном.
Загалом, Паттерсон вважається найбагатшим письменником США - торік його статки оцінювали у 800 мільйонів доларів.
До трійки лідерів цьогоріч увійшла колишня перша леді США Мішель Обама, яка за рік заробила близько 36 мільйонів. Її мемуари "Becoming. Моя історія" продали тиражем у понад 10 мільйонів примірників.
На четвертій сходинці розташувався Джеймс Кінні, автор популярної серії дитячих книг "Щоденник слабака". Його річний дохід становив близько 20 мільйонів доларів.
А от Стівен Кінг, який торік посідав третє місце в рейтингу, нині опустився на п'яту позицію з доходом у 17 мільйонів доларів - це на 10 мільйонів менше, ніж у 2018-му.
Варто зазначити, що автори рейтингу враховували не лише дохід від продажу книжок, а й надходження з інших джерел - продаж прав на екранізації, вистави, тематичні парки тощо.
Підрахунки Forbes враховують дані за період з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019-го. Суми вказані до сплати податків і без врахування винагород для менеджерів, агентів та юристів письменників.
Фото: LJ