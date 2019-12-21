Українська письменниця Ірена Карпа презентує в Барселоні новий роман

У Барселоні 3 січня 2020 року пройде творчій вечір української письменниці Ірени Карпи, під час якої вона презентує свій новий роман.

Про це йдеться в анонсі, розміщеному на сайті Генерального консульства України в Барселоні.

«Генеральне консульство України в Барселоні запрошує на літературну зустріч з відомою українською письменницею Іреною Карпою», - повідомляється в анонсі.

Як зазначається, Карпа представить свій новий роман, розповість про свою діяльність, твори, поспілкується з публікою.

Творчий вечір відбудеться у п’ятницю, 3 січня 2020 року о 18:30 в приміщенні бібліотеки Sant Pau – Santa Creu за адресою: Carrer de Carme, 47, Barcelona.

Ірена Карпа – українська пистменниця, співачка, журналістка, телеведуча. З жовтня 2015 року – перший секретар з питань культури Посольства України у Франції. Член Українського ПЕН. Перша книга Карпи «Знес Паленого» була видана в 2002 році. З того часу вийшло друком 13 книжок: «50 хвилин трави», «Фройд би плакав», «Перламутрове Порно (Супермаркет самотності)», «Bitches Get Everything» та інші.

У 2029 році вишов друком новий роман Карпи «Добрі новини з Аральського моря».

У 2006 році Ірена Карпа також спробувала себе як акторка і режисер короткометражного кіно.

Фото: Укрінформ, barcelona.mfa.gov.ua