Роджера Федерера визнали "Найстильнішим чоловіком десятиліття" - GQ
Укрінформ
Третя “ракетка” світу 38-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер виграв у голосуванні журналу GQ "Найстильніший чоловік десятиліття".
Роджер Федерер переміг у фінальному раунді голосування, набрав 59% відсотків голосів респондентів. Про це повідомляє БТУ.
Другим у голосуванні в номінації People's Choice Award із 41% голосів став американський актор, номінант премії "Оскар" Тімоті Шаламе. На шляху до ціє перемоги 38-річний тенісист також обійшов у голосуванні виконавців ASAP Rocky і Гаррі Стайлза, а також актора Джона Хілла.
Introducing: the Most Stylish Man of the Decade 🤴🏻 pic.twitter.com/DuSpTmo6FU— Wilson Tennis (@WilsonTennis) 20 грудня 2019 р.
Раніше Роджер Федерер вигравав у голосуванні GQ "Найстильніший чоловік" за підсумками 2016 року.
Фото: gq.com