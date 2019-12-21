Роджера Федерера визнали "Найстильнішим чоловіком десятиліття" - GQ

Третя “ракетка” світу 38-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер виграв у голосуванні журналу GQ "Найстильніший чоловік десятиліття".

Роджер Федерер переміг у фінальному раунді голосування, набрав 59% відсотків голосів респондентів. Про це повідомляє БТУ.

Другим у голосуванні в номінації People's Choice Award із 41% голосів став американський актор, номінант премії "Оскар" Тімоті Шаламе. На шляху до ціє перемоги 38-річний тенісист також обійшов у голосуванні виконавців ASAP Rocky і Гаррі Стайлза, а також актора Джона Хілла.

Introducing: the Most Stylish Man of the Decade 🤴🏻 pic.twitter.com/DuSpTmo6FU — Wilson Tennis (@WilsonTennis) 20 грудня 2019 р.

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Раніше Роджер Федерер вигравав у голосуванні GQ "Найстильніший чоловік" за підсумками 2016 року.

Фото: gq.com