У Швейцарії випустили унікальну монету на честь знаменитого тенісиста Федерера

Швейцарський монетний двір відзначив досягнення Роджера Федерера у тенісі і випустив срібну монету з його зображенням.

Третя “ракетка” світу, 20-разовий переможець Grand Slam 38-річний Роджер Федерер став першим швейцарцем, чия іменна момента вийшла ще за його життя, повідомляє БТУ.

"Спасибі Швейцарії і Монетному двору за цю неймовірну честь", - підписав відео виготовлення монети тенісист.

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Навесні 2020 року Монетний двір Швейцарії також представить колекцію золотих монет із зображенням титулованого тенісиста.

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