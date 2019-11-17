Стефанос Циципас став переможцем Підсумкового турніру ATP

В фінальному матчі у Лондоні на О2 Арені Циципас обіграв Домініка Тіма.

У фінальному матчі на Підсумковому турнір-2019 в Лондоні Стефанос Циципас з Греції обіграв австрійця Домініка Тіма 6:7, 6:2, 7:6, повідомляє Укрінформ.

Перший сет фіналу на тай-брейку виграв Домінік Тім – 7:6 (8:6). У другій партії сильнішим виявився Стефанос Циципас – 6:2. У вирішальному сеті знову довелося грати тай-брейк і цього разу Циципас помилявся менше і переміг 7:6 (7:4).

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Нагадаємо, у півфіналах Підсумкового турніру-2019 в Лондоні Циципас обіграв швейцарця Роджера Федерера 6:3, 6:4, а Тім переміг Олександра Зверєва з Німеччини 7:5, 6:3.