Циципас обіграв Федерера і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP

У Лондоні на О2 Арені триває заключний тенісний турнір року.

У першому півфінальному матчі на Підсумковому турнір-2019 в Лондоні грек Стефанос Циципас обіграв швейцарця Роджера Федерера 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

21-річний грек Стефанос Циципас зумів обіграти Роджера Федерера у двох сетах 6:3, 6:4. В кожному сеті Циципас брав подачу суперника і доводив справу до перемоги.

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Суперник Циципаса у фіналі визначиться у матчі Домінік Тім (Австрія) – Олександр Зверєв (Німеччина). Почато поєдинку – о 22:00.

Нагадаємо, в останньому матчі в групі Зверєв обіграв росіянина Даніїла Медведєва 6:4, 7:6 і вийшов у півфінал. Зверєв здобув дві перемоги, як і Рафаель Надаль, але випередив його за результатом очної зустрічі.