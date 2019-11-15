Федерер обіграв Джоковича і вийшов у півфінал Підсумкового турніру ATP

У Лондоні на О2 Арені триває заключний тенісний турнір року.

Швейцарець Роджер Федерер обіграв Новака Джоковича (6:4, 6:3) в третьому турі групового етапу Підсумкового турніру-2019 в Лондоні, повідомляє Укрінформ.

В третьому турі Підсумкового турніру АТР в Лондоні Федерер обіграв Джоковича 6:4, 6:3 і вийшов до півфіналу. Федерер здобув другу перемогу в групі і посів друге місце.

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А переможцем цієї групи став австрієць Домінік Тім. Незважаючи на поразку в останньому турі від італійця Маттео Берреттіні (6:7, 3:6), Тім посів перше місце в групі.

Нагадаємо, в інший групі грек Стефанос Циципас обіграв Олександра Зверєва з Німеччини (6:3, 6:2) і вийшов у півфінал Підсумкового турніру АТР.