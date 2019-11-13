Тім обіграв Джоковича і став першим півфіналістом Підсумкового турніру

У Лондоні на О2 Арені триває заключний тенісний турнір року.

Сербський тенісист Новак Джокович програв австрійцю Домініку Тіму (7:6, 3:6, 6:7) в другому турі групового етапу Підсумкового турніру-2019 в Лондоні, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала 2 години і 50 хвилин. Доля першого сету вирішилась на тай-брейку, де сильнішим виявився Новак - 7:5. У другій партії Тім зробив один брейк і переміг 6:3. У третьому сеті австрієць знову був сильнішим, вигравши на тай-брейку 7:6.

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У першому турі Джокович обіграв представника Італії Маттео Берреттіні (6:2, 6:1), а Тім переміг швейцарця Роджера Федерера (7:5, 7:5). Таким чином, австрієць вже гарантував собі вихід в півфінал турніру.

У третьому турі 14 листопада Джокович зіграє проти Федерера, Тім зустрінеться з Берреттіні.

В іншій групі Підсумкового турніру-2019 німець Олександр Зверєв обіграв іспанця Рафаеля Надаля (6:2, 6:4), а грек Стефанос Циципас переміг росіянина Даніїла Медведєва (7:6, 6:4).