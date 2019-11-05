Відбулося жеребкування Підсумкового тенісного турніру ATP

У Лондоні відбулося жеребкування Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Змагання із призовим фондом 9 млн дол пройдуть з 10-го по 17 листопада, повідомляє офіційний сайт АТР.

У групі Андре Агассі зіграють іспанець Рафаель Надаль, росіянин Данило Медведєв, грек Стефанос Ціціпас і Александр Звєрєв з Німеччині.

У квартеті Бйорна Берга виступлять серб Новак Джокович, швейцарець Роджер Федерер, австрієць Домінік Тім та італієць Маттео Берреттіні.

Тенісисти, які посіли перші два місця у кожній з груп, вийдуть до півфіналу.