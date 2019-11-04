Рафаель Надаль став першою “ракеткою” світу

Іспанський тенісист Рафаель Надаль очолив рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Рафаель Надаль очолив оновлений 4 листопада рейтинг ATP. Перед Підсумковим турніром він посунув із першого місця в рейтингу серба Новака Джоковича. Про це повідомляє Sport Arena.

Наразі у першої "ракетки " світу Рафаеля Надаля 9585 рейтингових очок, у Джоковича - 8945.

Також покращив свої позиції в топ-10 рейтингу ATP Стефанос Ціціпас - 21-річний грецький тенісист обійшов Олександра Звєрєва і піднявся на 6 місце, а Берреттіні потіснив Баутісту-Агута і став восьмим. До десятки кращих тенісистів світу увійшов 33-річний французький тенісист Гаель Монфіс, який поліпшив своє становище на три рядки.

Топ-10 рейтингу ATP станом на 4 листопада 2019 року

1. Рафаель Надаль (Іспанія, 9585, +1)

2. Новак Джокович (Сербія, 8945, -1)

3. Роджер Федерер (Швейцарія, 6190)

4. Данило Медведєв (Росія, 5705)

5. Домінік Тім (Австрія, 5025)

6. Стефанос Ціціпас (Греція, 4000, +1)

7. Олександр Звєрєв (Німеччина, 2945, -1)

8. Маттео Берреттіні (Італія, 2670, +1)

9. Роберто Баутіста-Агут (Іспанія, 2540, +1)

10. Гаель Монфіс (Франція, 2530, +3)

Як повідомлялося, перша "ракетка" України 33-річний киянин Сергій Стаховський опустився в оновленому рейтингу ATP на 150-ту позицію (мінус 3), а уродженець Дніпродзержинська (Кам'янського) Ілля Марченко піднявся на 12 позицій і наразі посідає 244 сходинку.

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Підсумковий турнір АТР 2019 року пройде 10 — 17 листопада в Лондоні (Британія). Його учасниками стали: іспанець Рафаель Надаль, серб Новак Джокович, швейцарець Роджер Федерер, росіянин Данило Медведєв, австрієць Домінік Тім, грек Стефанос Ціціпас, представник Німеччини Олександр Звєрєв та італієць Маттео Берреттіні.

Фото: USTA