Рафаель Надаль став першою “ракеткою” світу
Рафаель Надаль очолив оновлений 4 листопада рейтинг ATP. Перед Підсумковим турніром він посунув із першого місця в рейтингу серба Новака Джоковича. Про це повідомляє Sport Arena.
Наразі у першої "ракетки " світу Рафаеля Надаля 9585 рейтингових очок, у Джоковича - 8945.
Також покращив свої позиції в топ-10 рейтингу ATP Стефанос Ціціпас - 21-річний грецький тенісист обійшов Олександра Звєрєва і піднявся на 6 місце, а Берреттіні потіснив Баутісту-Агута і став восьмим. До десятки кращих тенісистів світу увійшов 33-річний французький тенісист Гаель Монфіс, який поліпшив своє становище на три рядки.
Топ-10 рейтингу ATP станом на 4 листопада 2019 року
1. Рафаель Надаль (Іспанія, 9585, +1)
2. Новак Джокович (Сербія, 8945, -1)
3. Роджер Федерер (Швейцарія, 6190)
4. Данило Медведєв (Росія, 5705)
5. Домінік Тім (Австрія, 5025)
6. Стефанос Ціціпас (Греція, 4000, +1)
7. Олександр Звєрєв (Німеччина, 2945, -1)
8. Маттео Берреттіні (Італія, 2670, +1)
9. Роберто Баутіста-Агут (Іспанія, 2540, +1)
10. Гаель Монфіс (Франція, 2530, +3)
Як повідомлялося, перша "ракетка" України 33-річний киянин Сергій Стаховський опустився в оновленому рейтингу ATP на 150-ту позицію (мінус 3), а уродженець Дніпродзержинська (Кам'янського) Ілля Марченко піднявся на 12 позицій і наразі посідає 244 сходинку.
Підсумковий турнір АТР 2019 року пройде 10 — 17 листопада в Лондоні (Британія). Його учасниками стали: іспанець Рафаель Надаль, серб Новак Джокович, швейцарець Роджер Федерер, росіянин Данило Медведєв, австрієць Домінік Тім, грек Стефанос Ціціпас, представник Німеччини Олександр Звєрєв та італієць Маттео Берреттіні.
Фото: USTA