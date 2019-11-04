Ілля Марченко піднявся на 12 місць рейтингу АТР

Оновлено офіційний рейтинг Aссоціаціі тенісистів-професіоналів.

Уродженець Дніпродзержинська (Кам'янського) Ілля Марченко піднявся у списку кращих тенісистів планети на 244-е місце (плюс 12 позицій), повідомляє Укрінформ.

32-річний Ілля, який свого часу посідав 49-й рядок у світовій класифікації, у сезоні-2019 довгий час не виступав після операції на плечі.

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Перша "ракетка" України 33-річний киянин Сергій Стаховський опустився на 150-ту позицію (мінус 3).